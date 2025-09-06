szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyintézés

2 órája

Ide érkezik kormányablakbusz szeptemberben Hevesben

Címkék#Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat#ügyintézés#kormányablakbusz

Vannak települések, ahol nincs állandó kormányablak, ha valaki ügyet szeretne intézni, annak utaznia kell a legközelebbi kormányablakba. Emiatt kormányablakbuszok járják a településeket, hogy azok is tudjanak ügyet intézni, akik nem tudnak utazni valamilyen okból. Heves vármegye több településére szeptemberben is helybe érkezik a kormányablakbusz.

Heol.hu

A Heves Vármegyei Kormányhivatal honlapjáról kiderül, hogy a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat – közismertebb nevén kormányablakbusz – lehetőséget biztosít az állampolgárok számára, hogy ott is elérhető legyen az ügyintézés, ahol nincs állandó kormányablak. A speciálisan felszerelt kisbusz előre meghatározott időpontokban jelenik meg a településeken, de különleges helyszíneken – például kórházakban, kollégiumokban, rendezvényeken vagy fesztiválokon – is kiszolgálja az ügyfeleket.

Kormányablakbusz érkezik Hevesben több településre is
Kormányablakbusz érkezik Hevesben több településre is
Forrás: Baon.hu

A kormányablakbuszokban ugyanazok az ügyek intézhetők, mint a hagyományos kormányablakokban. Az állampolgárok többek között személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeket intézhetnek, továbbá ügyfélkapu-regisztrációra is van lehetőség. Emellett a hatósági ügyekhez kapcsolódó kérelmek benyújtása és az eljárások menetéről való tájékoztatás is biztosított.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Jelenleg 25 kormányablakbusz járja az országot, és a tervek szerint a közeljövőben további járművek állnak szolgálatba. A mobil ügyfélszolgálat így egyre több település lakói számára teszi könnyebbé a mindennapi ügyintézést, különösen azokban a térségekben, ahol nem működik állandó kormányablak.

Heves vármegyében szeptemberben több településre érkezik a kormányablakbusz:

2025. szeptember 9., kedd

  • 09:00 - 11:00: Detk - Művelődési Ház
  • 09:00 - 10:30: Recsk - Polgármesteri Hivatal
  • 12:30 - 14:30: Ludas - Községi Önkormányzat

2025. szeptember 11., csütörtök

  • 09:00 - 11:00: Domoszló - Piactér
  • 09:00 - 10:30: Sirok - Piactér
  • 11:30 - 13:00: Tarnaszentmária - Kultúrház
  • 12:30 - 14:30: Markaz - Község Önkormányzata

2025. szeptember 16., kedd

  • 09:00 - 11:00: Vécs - Község Önkormányzata
  • 09:00 - 10:30: Bodony - Művelődési ház
  • 12:30 - 14:30: Kisnána - Faluház

2025. szeptember 18., csütörtök

  • 09:00 - 11:00: Heréd - Művelődési Ház
  • 09:00 - 10:30: Szilvásvárad - Közös Önkormányzati Hivatal
  • 11:30 - 13:00: Egercsehi - Egercsehi Község Önkormányzata
  • 12:30 - 14:30: Nagykökényes - Kultúrház

2025. szeptember 23., kedd

  • 09:00 - 11:00: Visonta - Művelődési Ház
  • 09:00 - 10:30: Feldebrő - Faluház
  • 12:30 - 14:30: Abasár - Község Önkormányzata

2025. szeptember 25., csütörtök

  • 09:30 - 11:30: Erk - Község Önkormányzata
  • 13:00 - 15:00: Tarnaörs - Közös Önkormányzati Hivatal

2025. szeptember 30., kedd

  • 09:00 - 11:00: Boconád - Önkormányzati Hivatal
  • 09:00 - 10:30: Tófalu - Polgármesteri Hivatal
  • 12:30 - 14:30: Tarnaméra - Almásy-kastély előtti park

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu