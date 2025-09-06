2 órája
Ide érkezik kormányablakbusz szeptemberben Hevesben
Vannak települések, ahol nincs állandó kormányablak, ha valaki ügyet szeretne intézni, annak utaznia kell a legközelebbi kormányablakba. Emiatt kormányablakbuszok járják a településeket, hogy azok is tudjanak ügyet intézni, akik nem tudnak utazni valamilyen okból. Heves vármegye több településére szeptemberben is helybe érkezik a kormányablakbusz.
A Heves Vármegyei Kormányhivatal honlapjáról kiderül, hogy a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat – közismertebb nevén kormányablakbusz – lehetőséget biztosít az állampolgárok számára, hogy ott is elérhető legyen az ügyintézés, ahol nincs állandó kormányablak. A speciálisan felszerelt kisbusz előre meghatározott időpontokban jelenik meg a településeken, de különleges helyszíneken – például kórházakban, kollégiumokban, rendezvényeken vagy fesztiválokon – is kiszolgálja az ügyfeleket.
A kormányablakbuszokban ugyanazok az ügyek intézhetők, mint a hagyományos kormányablakokban. Az állampolgárok többek között személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeket intézhetnek, továbbá ügyfélkapu-regisztrációra is van lehetőség. Emellett a hatósági ügyekhez kapcsolódó kérelmek benyújtása és az eljárások menetéről való tájékoztatás is biztosított.
Jelenleg 25 kormányablakbusz járja az országot, és a tervek szerint a közeljövőben további járművek állnak szolgálatba. A mobil ügyfélszolgálat így egyre több település lakói számára teszi könnyebbé a mindennapi ügyintézést, különösen azokban a térségekben, ahol nem működik állandó kormányablak.
Heves vármegyében szeptemberben több településre érkezik a kormányablakbusz:
2025. szeptember 9., kedd
- 09:00 - 11:00: Detk - Művelődési Ház
- 09:00 - 10:30: Recsk - Polgármesteri Hivatal
- 12:30 - 14:30: Ludas - Községi Önkormányzat
2025. szeptember 11., csütörtök
- 09:00 - 11:00: Domoszló - Piactér
- 09:00 - 10:30: Sirok - Piactér
- 11:30 - 13:00: Tarnaszentmária - Kultúrház
- 12:30 - 14:30: Markaz - Község Önkormányzata
2025. szeptember 16., kedd
- 09:00 - 11:00: Vécs - Község Önkormányzata
- 09:00 - 10:30: Bodony - Művelődési ház
- 12:30 - 14:30: Kisnána - Faluház
2025. szeptember 18., csütörtök
- 09:00 - 11:00: Heréd - Művelődési Ház
- 09:00 - 10:30: Szilvásvárad - Közös Önkormányzati Hivatal
- 11:30 - 13:00: Egercsehi - Egercsehi Község Önkormányzata
- 12:30 - 14:30: Nagykökényes - Kultúrház
2025. szeptember 23., kedd
- 09:00 - 11:00: Visonta - Művelődési Ház
- 09:00 - 10:30: Feldebrő - Faluház
- 12:30 - 14:30: Abasár - Község Önkormányzata
2025. szeptember 25., csütörtök
- 09:30 - 11:30: Erk - Község Önkormányzata
- 13:00 - 15:00: Tarnaörs - Közös Önkormányzati Hivatal
2025. szeptember 30., kedd
- 09:00 - 11:00: Boconád - Önkormányzati Hivatal
- 09:00 - 10:30: Tófalu - Polgármesteri Hivatal
- 12:30 - 14:30: Tarnaméra - Almásy-kastély előtti park
