Ide érkezik kormányablakbusz szeptemberben Hevesben

A Heves Vármegyei Kormányhivatal honlapjáról kiderül, hogy a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat – közismertebb nevén kormányablakbusz – lehetőséget biztosít az állampolgárok számára, hogy ott is elérhető legyen az ügyintézés, ahol nincs állandó kormányablak. A speciálisan felszerelt kisbusz előre meghatározott időpontokban jelenik meg a településeken, de különleges helyszíneken – például kórházakban, kollégiumokban, rendezvényeken vagy fesztiválokon – is kiszolgálja az ügyfeleket.

Kormányablakbusz érkezik Hevesben több településre is

Forrás: Baon.hu

A kormányablakbuszokban ugyanazok az ügyek intézhetők, mint a hagyományos kormányablakokban. Az állampolgárok többek között személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyeket intézhetnek, továbbá ügyfélkapu-regisztrációra is van lehetőség. Emellett a hatósági ügyekhez kapcsolódó kérelmek benyújtása és az eljárások menetéről való tájékoztatás is biztosított.

Jelenleg 25 kormányablakbusz járja az országot, és a tervek szerint a közeljövőben további járművek állnak szolgálatba. A mobil ügyfélszolgálat így egyre több település lakói számára teszi könnyebbé a mindennapi ügyintézést, különösen azokban a térségekben, ahol nem működik állandó kormányablak.

Heves vármegyében szeptemberben több településre érkezik a kormányablakbusz:

2025. szeptember 9., kedd

09:00 - 11:00: Detk - Művelődési Ház

09:00 - 10:30: Recsk - Polgármesteri Hivatal

12:30 - 14:30: Ludas - Községi Önkormányzat

2025. szeptember 11., csütörtök

09:00 - 11:00: Domoszló - Piactér

09:00 - 10:30: Sirok - Piactér

11:30 - 13:00: Tarnaszentmária - Kultúrház

12:30 - 14:30: Markaz - Község Önkormányzata

2025. szeptember 16., kedd

09:00 - 11:00: Vécs - Község Önkormányzata

09:00 - 10:30: Bodony - Művelődési ház

12:30 - 14:30: Kisnána - Faluház

2025. szeptember 18., csütörtök

09:00 - 11:00: Heréd - Művelődési Ház

09:00 - 10:30: Szilvásvárad - Közös Önkormányzati Hivatal

11:30 - 13:00: Egercsehi - Egercsehi Község Önkormányzata

12:30 - 14:30: Nagykökényes - Kultúrház

2025. szeptember 23., kedd

09:00 - 11:00: Visonta - Művelődési Ház

09:00 - 10:30: Feldebrő - Faluház

12:30 - 14:30: Abasár - Község Önkormányzata

2025. szeptember 25., csütörtök

09:30 - 11:30: Erk - Község Önkormányzata

13:00 - 15:00: Tarnaörs - Közös Önkormányzati Hivatal

2025. szeptember 30., kedd