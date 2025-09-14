A vírus nyomai újra megjelentek – itt az újabb járvány?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint több területen is növekedett a SARS-CoV-2 (koronavírus) örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben az országban. Emelkedés tapasztalható Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán. 18 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés Salgótarján szennyvízmintájában volt tapasztalható. Egerben az utóbbi hetekben mérsékelt szinten van az örökítőanyag koncentrációja, jelenleg stagnálás jellemző.

A szennyvízben mért SARS-CoV-2 (koronavírus ) kópiaszám országos, lakosságarányos súlyozott átlaga.

Forrás: nngyk.gov.hu

2025-ben a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja csupán két hétig volt mérsékelt, és mindössze egy hétig érte el a magas szintet.

A SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentráció-kategóriája az utóbbi egy évben a vizsgált települések szennyvizében, heti bontásban

Forrás: nngyk.gov.hu

Mi a szennyvíz alapú epidemiológia?

A szennyvíz alapú epidemiológia segítségével a lakosság egészségi állapotára vonatkozó információkat nyerhetünk a szennyvíz vizsgálatával. Olyan kórokozók is vizsgálhatók ezzel a módszerrel, amelyek nem képesek szennyvíz közvetítésével terjedni, mint pl. a SARS-CoV-2 vagy az influenza vírus. Nemzetközi tapasztalatok mellett már hazai eredmények is bizonyítják, hogy a szennyvízvizsgálatok eredményei előre jelezhetnek tendenciákat az emberi megbetegedésekben, így hatékonyan egészíthetik ki az egyéb járványkövetési rendszereket a koronavírus járványra, szezonális influenzajárványra, vagy egy esetleges újabb világjárványra vonatkozó terjedési információkkal. Ez lehetővé teszi, hogy mind a szakemberek, mind a lakosság felkészülhessen a járványhelyzet változására - olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján.