Nincs még egy ilyen piac Hevesben – vásárlók százait vonzza

A Gyöngyösi Kosárközösség a jelenlegi formájában valamivel több, mint két éve szolgálja a termelőket és a vásárlókat. A Mátravidék Kincseiért Egyesület működteti a kosárközösséget, amelynek mindennapjairól Juhász Balázs egyesületi elnök beszélt portálunknak, aki március óta a piacok szervezője, és maga is termelőként tagja a közösségnek.

A kosárközösség piaca Gyöngyösön - termelő és vásárló is profitál a közösség révén

– Amikor két éve újraindult a kosárközösség, nagy népszerűségnek örvendett, azonban az idő előrehaladtával a kezdeti helyszínt kinőtte. Később megjelentek a szervezési, menedzselési problémák, amik mind vásárlói, mind termelői lemorzsolódáshoz vezettek. Amikor átvettem az egyesület vezetését és a piacok szervezését, többek között ezekben is teljesen új irányt vettünk, ennek köszönhetően sok termelő visszatért hozzánk.

Jelenleg a nagyvásárokon 25-35 helyi termelő és kézműves fogadja a vásárlókat. Ma már szinte minden helyi termék jelen van a kínálatunkban, sikerült a tojást is visszaépíteni a palettánkra, és olyan extra árut is, mint például a szarvasgomba

A kínálatunkban tehát már nem nagyon van hová fejlődnünk, a zöldségtől és gyümölcstől kezdve a pékárun és tejtermékeken át a húsfélékig minden kapható. Ettől függetlenül rendre jelentkeznek újabb termelők a közösségünkbe, a szeptemberi nagyvásárunkon is volt több új fiatal termelő, akik először árultak nálunk. Mindenkinek pozitív a visszajelzése, hiszen rengeteg vevő érkezik egy-egy vásárunkra. Márciusban elsőként a legégetőbb problémával, a piac arculatával és annak marketingjével kezdtünk el foglalkozni. Korábban a hirdetésre nem volt akkora hangsúly fektetve, sokan azt sem tudták, hogy létezik a kosárközösség. Ma már a Gyöngyösi Kosárközösség Facebook-oldalunknak közel 4500 tagja van, amelyen vásárlóink számos tájékoztató posztot, termelői- és termékbemutatást találnak. Ez nagyban segítette azt, hogy a nagyvásárainkon alkalmanként több, mint 500 vásárló megfordul – részletezte Juhász Balázs.

Tudatos vásárlás: a kosárközösség, ahol egymásra találnak az eladók és a vevők

Az egyesületi elnök elmondta, hogy a kosárközösség célja a helyi termelők összefogása és a tudatos vásárlás építése. Ebben a világháló adta lehetőségeket is igénybe veszik.