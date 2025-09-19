3 órája
Nincs még egy ilyen piac Hevesben – vásárlók százait vonzza
A Gyöngyösi Kosárközösség egészséges termelői élelmiszereit, valamint kézműves termékeit ma már több ezer közösségi tag vásárolja. A kosárközösség egyedi rendszeréből a termelő és a vásárló egyaránt profitál.
A Gyöngyösi Kosárközösség a jelenlegi formájában valamivel több, mint két éve szolgálja a termelőket és a vásárlókat. A Mátravidék Kincseiért Egyesület működteti a kosárközösséget, amelynek mindennapjairól Juhász Balázs egyesületi elnök beszélt portálunknak, aki március óta a piacok szervezője, és maga is termelőként tagja a közösségnek.
Kosárközösség Gyöngyösön
– Amikor két éve újraindult a kosárközösség, nagy népszerűségnek örvendett, azonban az idő előrehaladtával a kezdeti helyszínt kinőtte. Később megjelentek a szervezési, menedzselési problémák, amik mind vásárlói, mind termelői lemorzsolódáshoz vezettek. Amikor átvettem az egyesület vezetését és a piacok szervezését, többek között ezekben is teljesen új irányt vettünk, ennek köszönhetően sok termelő visszatért hozzánk.
Jelenleg a nagyvásárokon 25-35 helyi termelő és kézműves fogadja a vásárlókat. Ma már szinte minden helyi termék jelen van a kínálatunkban, sikerült a tojást is visszaépíteni a palettánkra, és olyan extra árut is, mint például a szarvasgomba
A kínálatunkban tehát már nem nagyon van hová fejlődnünk, a zöldségtől és gyümölcstől kezdve a pékárun és tejtermékeken át a húsfélékig minden kapható. Ettől függetlenül rendre jelentkeznek újabb termelők a közösségünkbe, a szeptemberi nagyvásárunkon is volt több új fiatal termelő, akik először árultak nálunk. Mindenkinek pozitív a visszajelzése, hiszen rengeteg vevő érkezik egy-egy vásárunkra. Márciusban elsőként a legégetőbb problémával, a piac arculatával és annak marketingjével kezdtünk el foglalkozni. Korábban a hirdetésre nem volt akkora hangsúly fektetve, sokan azt sem tudták, hogy létezik a kosárközösség. Ma már a Gyöngyösi Kosárközösség Facebook-oldalunknak közel 4500 tagja van, amelyen vásárlóink számos tájékoztató posztot, termelői- és termékbemutatást találnak. Ez nagyban segítette azt, hogy a nagyvásárainkon alkalmanként több, mint 500 vásárló megfordul – részletezte Juhász Balázs.
Tudatos vásárlás: a kosárközösség, ahol egymásra találnak az eladók és a vevők
Az egyesületi elnök elmondta, hogy a kosárközösség célja a helyi termelők összefogása és a tudatos vásárlás építése. Ebben a világháló adta lehetőségeket is igénybe veszik.
– A webshopunk fejlesztését is napirenden tartjuk, hogy az emberek számára minél kényelmesebbé váljon a vásárlás, míg termelőink számára a felkészülés. Célunk, hogy minél több embert elérjünk médiafelületeinken, így szélesítve vásárlói körünket. Ugyanakkor látnunk kell, hogy ez nagyobb városokban működik igazán jól, mivel nagyobb a célközönség. Nekünk, kisebb városként, nem a kosárközösségekre jellemző átadóhelyként kell csak szolgálnunk, hanem emellett hagyományos piacként is, mivel az emberek szeretik élőben látni az árut, mielőtt megvesznek valamit.
A termelőknek a piac szervezésével nagyobb vásárlóközönséget tudunk biztosítani
Önmagában egy vásárló nem feltétlenül megy el egy termelőhöz, azonban mi a helyi termelőket összefogva jobban be tudjuk csábítani az embereket, mivel nemcsak az új vásárlókat, hanem a termelők már kialakult vásárlói körét is megnyerjük. Ebből az együttműködésből az eladó és a vevő is profitál. Utóbbiaknak garancia a kosárközösség, hogy olyan minőségű terméket kapnak, ami - mondhatjuk bátran - messze jobb, mint amit a boltokban kapni. A termékeink közül sok nem tartalmaz adalékanyagokat továbbá biotermékekhez is hozzájuthatnak vásárlóink, legyen az liszt, zöldség vagy egyéb termék. A kosárközösségünk számára fontos az egészséges élelmiszer, ezért termelőink felé elvárás, hogy megfelelő minőségű kínálatot nyújtsanak vevőinknek. Ennek érdekében a közösségünk termelőit mi magunk válogatjuk meg – magyarázta Juhász Balázs.
A demjéni házaspár biokertjéből házhoz érkezik a vegyszermentes zöldségA Pálmány házaspár Demjénben biogazdálkodik és neveli négy gyermekét. Nemrégiben csatlakoztak egy országos kezdeményezéshez, a My Farmhoz. Ennek keretében nemcsak előfizetőket nyertek a megtermelt zöldségekre, de jótékonykodnak is.
Bárki vásárolhat a Gyöngyösi Kosárközösség piacain
Az elnök arról is beszélt, hogy jelenleg a gyöngyösi 5Dudás Borászat, a helyi ügyet támogatva, kedvező feltételek mellett biztosít otthont a piacaiknak, ahol a borászat kiváló helyi termékei is megtalálhatóak. További előnyt szolgál a bőséges parkoló az érkezők számára, nem beszélve a nagy férőhelyes beltéri rendezvényteremről, ami télen is kiválóan szolgál. Juhász Balázs kiemelte, vásárolni bárki jöhet hozzájuk, aki kedvet érez minden csütörtökön 17-18 óra között, hogy megismerje a közösségük helyi termelőit, és azok kézműves termékeit.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Tudatos menedzselés és egészséges élelmiszerek
– Vannak máshol is kosárközösségek. Nagyon jól működik például a nyíregyházi, de az több léptékkel nagyobb város, mint Gyöngyös, így kedvezőbb helyzetben van. Természetesen vannak kisebbek is, ahol azonban hosszú távon nem sikerült fenntartani egy állandó termelő- és vásárló közönséget, továbbá gyenge a reklámozás is, így elkerülhetetlen számukra a lejtmenet. Nálunk is ez történt március előtt. Azóta átszerveztük, finomítottuk a rendszerünket, ráálltunk a tudatos menedzselésre és a jól célzott hirdetésekre. Megkerestünk médiafelületeket, újságokat, ezzel tovább szélesítettük a kosárközösség ismeretségét, nem beszélve folyamatosan bővülő kínálatunkról. Az utóbbi fél év alatt így már sikerült újra megfelelő szintre elérni. Heves vármegyében igazából ilyen közösségről nem tudok. Egerben havonta szerveznek egy-egy nagyobb termelői vásárt, de az nem kosárközösségként működik – foglalta össze Juhász Balázs.
A Gyöngyösi Kosárközösség termelői vásáraFotók: Czímer Tamás
Családias a hangulat az összeszokott csapatban
A Gyöngyösi Kosárközösség szervezője hozzátette, hogy az sem utolsó dolog, hogy egy remek közösséget alkotnak.
Különleges termékekkel várt a vármegyeházi termelői piac
– Nálunk nagyon családias a hangulat, a termelők már összeszokott csapatot alkotnak. Gyorsan alkalmazkodnak a körülményekhez. Volt olyan esetünk például, hogy egy termelőnk termékkínálata kiesett, de rögtön átállt egy másik hiányzó termék előállítására, mert szeretett volna továbbra is közöttünk lenni – emelte ki Juhász Balázs.
A kosárközösség következő nagyvására október 9-én, csütörtökön 17 órától lesz az 5Dudás Borászatban, amire minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várnak, akik számára fontosak a minőségi alapanyagok és egészséges élelmiszerek, fűzte hozzá Juhász Balázs.
Újabb drámai részletek: így küzdöttek a 13 éves kislány életéért a hevesi iskolában - videóval
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!
Ilyet ritkán lép meg étterem Hevesben, mindenkire vonatkozik az 50 százalékos akció