Tanácskozás

3 órája

Sebészeti robotot szeretne az egri kórház – ez is szóba került a vármegyei közgyűlésen

Ülésezett a Heves Vármegyei Közgyűlés. Az ülésen az egri kórház szakmai tevékenységéről is tájékozódhattak a képviselők, de a vármegye közbiztonságának kérdései is szóba kerültek.

Makó-Szabó Diána

Napirend előtti felszólalásában Kismihók Tamás (Mi Hazánk), az ügyrendi és koordinációs bizottság elnöke beszélt a jelenleg a Tarnában árvízvédelmi okokból folytatott, véleménye szerint környezetpusztító tevékenységekről, s kérte a közgyűlés tagjait, hogy járuljanak hozzá e cselekmény leállításához. Válaszában Csuhány Bence, a közgyűlés elnöke arról tájékoztatta Kismihók Tamást, hogy a következő, novemberi ülésen a szereplők között lesznek olyan szakmai meghívottak, akik hatékonyabb segítséget tudnak nyújtani a jelzett problémában.

közgyűlés
A megyei közgyűlésen dr. Stankovics Éva, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatója is beszámolt szűkebb hazánk egészségügyi intézményeinek helyzetéről
Fotó: Huszár Márk

Ezt követően dr. Mecser Tamás r. ezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének tehették fel kérdéseiket a képviselők. Ezek között elhangzott az egri börtön bezárásának hatásait firtató, illetve a helyzet okozta többletterhek iránt érdeklődő kérdés is. Dr. Mecser Tamás válaszában kifejtette, hogy az intézmény bezárásának kedvező hozadéka, hogy onnan olyan tisztek érkeztek a szervezethez, akik azóta az egri rendőrkapitányságot erősítik, de az egyre javuló bűnfelderítési mutatók egyben azt is jelentik, hogy egyre több elítéltet kell Egertől távolabbi büntetés-végrehajtási intézményekbe szállítani.

– Miskolcra és Balassagyarmatra, mely gyakran több kolléga szolgálatból történő elvonásával is jár – tette hozzá.

Kórházi munka, szakképzés a közgyűlésen

Az első napirendi pont megtárgyalásánál dr. Stankovics Éva, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatója a benyújtott szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatót kiegészítve elmondta, hogy a részletesebben elkészített beszámoló illeszkedik abba a kommunikációba, melyet elkötelezetten igyekeznek folytatni: a különböző közösségi oldalakon való aktív részvétellel is a nyílt kommunikációra törekednek, hiszen számukra fontos, hogy a vármegye lakosai megismerhessék munkájukat, s nem utolsó sorban az effajta nyíltsággal a félreértéseket is könnyebb elkerülni, vagy megoldani.

Hozzátette, hogy a szakemberállomány az egészségügyet leginkább érintő probléma, de az irányító kórház az országos átlaghoz képest jobb feltételekkel rendelkezik és az utánpótlásra is kiemelt figyelmet fordítanak. A fejlesztések is hangsúlyosan jelentek meg az elmúlt fél évben. Nem titkolt vágyuk egy sebészeti robot beszerzése is, melyet a kórház több területén is hasznosítanának a betegek érdekében.

A további napirendi pontok között szerepelt többek között a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves vármegyében működő irodájának munkájáról szóló beszámoló, de a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2024. évi tevékenysége is a közgyűlés elé került. 

Milibák-Veres Erika, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója a vármegyei szakképzési helyzetről elmondta, hogy a kormányzati szándék értelmében a szakképzést minél magasabb szintre kell emelni, s ehhez biztosítja a megfelelő forrásokat.

– Heves vármegye szakképzése nagyon jó irányba halad, melyeket különböző visszajelzések is igazolnak – foglalta össze a főigazgató asszony.

Ülésezik a Heves Vármegyei Közgyűlés

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

 

 

