Hatalmas ellenőrzés jön, ellepik az utakat a rendőrök Hevesben is

A rendőrök 2025. szeptember 16. és 22. között ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain - olvasható a rendőrség honlapján.

Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak a rendőrök

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot - írják.