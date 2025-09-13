19 perce
Hatalmas ellenőrzés jön, ellepik az utakat a rendőrök Hevesben is
A következő időszakban nem árt a szokásosnál is óvatosabban vezetni. Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak a rendőrök, mutatjuk mikor.
A rendőrök 2025. szeptember 16. és 22. között ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain - olvasható a rendőrség honlapján.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot - írják.
Ilyet többet ne! Azonnal összepakoltattak mindent a gyöngyösi árussal, amikor ezt meglátták
Hú, de lebukott az egri piac egyik árusa! Lefoglalták tőle a komplett standot!
Medencéket kell lezárni az egri fürdőben, a vendégek érdekében döntöttek így