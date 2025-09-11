Bővítik a közterület-felügyeletet Egerben

Közterület-felügyelőt keresnek Egerben, olvasható a város hivatalos Facebook-oldalán. Mint megírtuk, már tavaly decemberben elmondta az önkormányzat, hogy erősítik a közterület-felügyeletet.

A közterület-felügyelet és a rendőrség együttműködött Fotó: Vágner Ákos Facebook oldala

– A rendőrség, az önkormányzat, a polgárőrség és a közterület felügyelet a jövőben még szorosabb együttműködés és egység mentén tesz azért, hogy városunkban rend és béke legyen! Megállapodtunk abban, hogy a közeljövőben növeljük a közterület felügyelők létszámát. A fokozott jelenlét csak a kezdet! További érdemi lépések és tettek kellenek, s az is fontos, hogy őszintén és nyíltan beszéljünk az egyre komolyabb helyzetről! Köszönöm a kollégák erőfeszítéseit! Folytatjuk a munkát! – hangsúlyozta akkor Vágner Ákos polgármester.