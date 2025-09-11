38 perce
Bővítik a közterület-felügyeletet Egerben
Közterület-felügyelőt keresnek Egerben. A városvezetés szándéka, hogy bővítse a létszámot fokozatosan, ezzel pedig javuljon a közbiztonság.
Közterület-felügyelőt keresnek Egerben, olvasható a város hivatalos Facebook-oldalán. Mint megírtuk, már tavaly decemberben elmondta az önkormányzat, hogy erősítik a közterület-felügyeletet.
– A rendőrség, az önkormányzat, a polgárőrség és a közterület felügyelet a jövőben még szorosabb együttműködés és egység mentén tesz azért, hogy városunkban rend és béke legyen! Megállapodtunk abban, hogy a közeljövőben növeljük a közterület felügyelők létszámát. A fokozott jelenlét csak a kezdet! További érdemi lépések és tettek kellenek, s az is fontos, hogy őszintén és nyíltan beszéljünk az egyre komolyabb helyzetről! Köszönöm a kollégák erőfeszítéseit! Folytatjuk a munkát! – hangsúlyozta akkor Vágner Ákos polgármester.
Nagyobb létszám a közterület-felügyeletnél, együttműködés a rendőrökkel
Mint azt megírtuk, erősebb rendőri jelenléttel válaszoltak a lakossági igényekre: Eger belvárosában egész nyáron fokozott szolgálatot láttak el a rendvédelmi szervek. A közterület-felügyelet és a rendőrség együttműködött a közbiztonság érdekében. Mindehhez 20 millió forint támogatással segíti Eger önkormányzata a rendőrséget.
– 2025 a közbiztonság éve városunkban, jelentettük be korábban a célt, melyet a lakossági visszajelzések nyomán határoztunk meg. A városban élők biztonságérzetének javítása érdekében már több intézkedés is megvalósult: együttműködés a polgárőrséggel, a közterület-felügyelet önálló irodává vált, s hamarosan megvalósulhat a létszám bővítése is: reményeink szerint a jelenlegi 5 ember helyett 8-10 közterület-felügyelőnk lesz – idézte fel Vágner Ákos akkor, amikor dr. Mecser Tamás rendőr dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány, és Eger rendőrkapitánya, Kovács József együttműködési megállapodást írt alá az önkormányzattal.
