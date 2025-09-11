szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

38 perce

Bővítik a közterület-felügyeletet Egerben

Címkék#közterület felügyelő#rendőrfőkapitány#önkormányzat#polgárőrség

Közterület-felügyelőt keresnek Egerben. A városvezetés szándéka, hogy bővítse a létszámot fokozatosan, ezzel pedig javuljon a közbiztonság.

Heol.hu

Közterület-felügyelőt keresnek Egerben, olvasható a város hivatalos Facebook-oldalán. Mint megírtuk, már tavaly decemberben elmondta az önkormányzat, hogy erősítik a közterület-felügyeletet.

A közterület-felügyelet és a rendőrség együttműködött Fotó: Vágner Ákos Facebook oldala
A közterület-felügyelet és a rendőrség együttműködött Fotó: Vágner Ákos Facebook oldala

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– A rendőrség, az önkormányzat, a polgárőrség és a közterület felügyelet a jövőben még szorosabb együttműködés és egység mentén tesz azért, hogy városunkban rend és béke legyen! Megállapodtunk abban, hogy a közeljövőben növeljük a közterület felügyelők létszámát. A fokozott jelenlét csak a kezdet! További érdemi lépések és tettek kellenek, s az is fontos, hogy őszintén és nyíltan beszéljünk az egyre komolyabb helyzetről! Köszönöm a kollégák erőfeszítéseit! Folytatjuk a munkát! – hangsúlyozta akkor Vágner Ákos polgármester. 

Nagyobb létszám a közterület-felügyeletnél, együttműködés a rendőrökkel

Mint azt megírtuk, erősebb rendőri jelenléttel válaszoltak a lakossági igényekre: Eger belvárosában egész nyáron fokozott szolgálatot láttak el a rendvédelmi szervek. A közterület-felügyelet és a rendőrség együttműködött a közbiztonság érdekében. Mindehhez 20 millió forint támogatással segíti Eger önkormányzata a rendőrséget. 

– 2025 a közbiztonság éve városunkban, jelentettük be korábban a célt, melyet a lakossági visszajelzések nyomán határoztunk meg. A városban élők biztonságérzetének javítása érdekében már több intézkedés is megvalósult: együttműködés a polgárőrséggel, a közterület-felügyelet önálló irodává vált, s hamarosan megvalósulhat a létszám bővítése is: reményeink szerint a jelenlegi 5 ember helyett 8-10 közterület-felügyelőnk lesz – idézte fel Vágner Ákos akkor, amikor dr. Mecser Tamás rendőr dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány, és Eger rendőrkapitánya, Kovács József együttműködési megállapodást írt alá az önkormányzattal.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu