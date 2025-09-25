51 perce
Nem hiszed el, mennyire könnyű lesz a KRESZ-vizsga jövőre!
Az internet térnyerésével a közlekedésoktatás is új irányt vett: a tanulók többsége ma már digitális formában készül a KRESZ-vizsgára. A 2012 óta elérhető eduKRESZ tananyag azóta többször is megújult, folyamatosan alkalmazkodva a technológiai fejlődéshez és a tanulók igényeihez. Most újabb bővítés következik – változik a KRESZ oktatása.
Napjaink technológiai fejlődése nemcsak a közlekedés mindennapjait alakítja át, hanem az oktatás módját is gyökeresen megváltoztatta. A KRESZ tanulása ma már egészen más élményt nyújt, mint akár csak egy évtizeddel ezelőtt. A digitális tananyagok térnyerése megállíthatatlannak tűnik: a tanulók több mint 90 százaléka ma már az online elérhető eduKRESZ segítségével készül fel a vizsgára. Az interaktív, folyamatosan fejlődő rendszer 2012-es bevezetése óta számos újításon esett át, és most ismét bővül: a legfrissebb változások között szerepel az új Fogalomtár, amely a közlekedési alapfogalmak értelmezését segíti. Mindez tovább alakítja a KRESZ oktatásának megszokott rendszerét.
Így változik a KRESZ 2026-ban
A 2026-ban életbe lépő KRESZ-oktatás a technológiai fejlődéshez igazodva új, digitális funkciókkal bővül. A tanulást segíti majd az új Fogalomtár, amely a KRESZ-hez kapcsolódó alapfogalmak értelmezését könnyíti meg, a beépített keresőfunkció pedig gyorsabb eligazodást biztosít a tananyagban. Emellett megjelennek a hangos tananyagok is, amelyek különösen az olvasási vagy tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára nyújtanak segítséget. A digitális KRESZ-tananyag az elmúlt években látványosan fejlődött: az elméleti részt színes videók, 3D-szimulációk, interaktív animációk és valós forgalmi helyzeteket bemutató felvételek egészítik ki, melyek mobiltelefonon és tableten is elérhetők - foglalta össze az E-Educatio közleménye.
Új KRESZ jöhet - kapkodhatja a fejét autós, kerékpáros, gyalogos
Igaz, hogy mostanában csak a digitális tananyagok a befutók, de vajon van még igény jelenléti oktatásra?
Petz Zoltánt, a Family Autósiskola vezetőjét arról kérdeztük, tapasztal-e még igényt a személyes, jelenléti oktatásra – arra a formára, ahol a tanulók kérdezhetnek, az órák pedig interaktívabbak, közvetlenebb kapcsolatot biztosítanak az oktatóval.
—Már évek óta alig van kereslet a jelenléti oktatásra. A tanulók számára nehéz lenne heti 3–5 délutánt kiszakítani az életükből, hogy a tanteremben üljenek. Véleményem szerint azonban az online módszer jól működik: a tanulók a digitális felületen gyakorolhatják azokat a kérdéseket, amelyek később a vizsgán is előkerülnek - osztotta meg véleményét Petz Zoltán.
Az oktató hangsúlyozta, hogy a KRESZ-vizsga sikerének titka a megfelelő mennyiségű gyakorlás, valamint az, hogy a tanult elmélet alkalmazható tudássá váljon. Egyes tanulók többször végigveszik a kérdéseket, míg mások kevesebbet gyakorolnak; sokaknál a gyakorlati vizsgára való felkészítő modulok, illetve a próbatesztek segítik, hogy a vizsgahelyzetet magabiztosabban éljék meg.
Ilyennek élték meg olvasóink a jelenléti oktatást
Én 2014-ben csináltam a segédmotoros-kerékpárra a jogosítványt, és akkor még személyesen jártunk az órákra. Igazi tanórák voltak, interaktívak, sokat kérdezhettünk az oktatóktól, nagyon szerettem. A B kategóriás KRESZ-t viszont már online végeztem az iskola mellett, ami sokkal rugalmasabb volt: akkor tanulhattam, amikor időm engedte, a határidőt bőven betartva. Nagyon jó volt, hogy gyakorolhattuk a vizsgakérdéseket, ez sokat segített abban, hogy sikeresen teljesítsem a vizsgát, sőt, maximális pontszámmal zártam. Véleményem szerint mind a személyes, mind az online oktatás hatékony, de a digitális forma optimálisabb, mert nem kell időt tölteni az utazással, csak felnyitjuk a laptopot, és már tanulhatjuk is a KRESZ-t
-mondta el kérdésünkre egy káli lakos.
Egy másik olvasónk arról számolt be, hogy ő 20 évvel ezelőtt tette le a KRESZ-vizsgát. Az elméleti órákon az oktató oktatott, és minden órán tesztfeladatokat oldottunk meg, ugyanazokkal a kérdésekkel, amelyek a vizsgán is szerepeltek, az akkori KRESZ-szabályoknak megfelelően. Így készültünk fel a vizsgára, amely papíralapon zajlott, X-elős formátumban, egyes esetekben két válaszlehetőség is helyes volt, máskor csak egy.
A buszvezetői jogosítványt 2008-ban szereztem, és rendszeresen részt vettem az oktatásokon. Az órákon maradni lehetett, de nem volt kötelező. A vizsgára való felkészülést számítógépen végeztük, és a D kategóriát csak azok szerezhették meg, akiknek már volt korábban jogosítványuk más kategóriákban. A buszhoz kapcsolódó kiegészítő kérdéseket érintőképernyőn oldottuk meg, ami már akkor is korszerű megoldásnak számított
- mesélte egy gyöngyösi lakos.
Egy korábbi cikkünkben szintén Petz Zoltán segítségét kértük: akkor Eger kritikus kereszteződéseit vizsgáltuk, és ezek közül emeltünk ki egyet, amelyről videó is készült.
