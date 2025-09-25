Nem hiszed el, mennyire könnyű lesz a KRESZ-vizsga jövőre!

Napjaink technológiai fejlődése nemcsak a közlekedés mindennapjait alakítja át, hanem az oktatás módját is gyökeresen megváltoztatta. A KRESZ tanulása ma már egészen más élményt nyújt, mint akár csak egy évtizeddel ezelőtt. A digitális tananyagok térnyerése megállíthatatlannak tűnik: a tanulók több mint 90 százaléka ma már az online elérhető eduKRESZ segítségével készül fel a vizsgára. Az interaktív, folyamatosan fejlődő rendszer 2012-es bevezetése óta számos újításon esett át, és most ismét bővül: a legfrissebb változások között szerepel az új Fogalomtár, amely a közlekedési alapfogalmak értelmezését segíti. Mindez tovább alakítja a KRESZ oktatásának megszokott rendszerét.

Jövőre változik a KRESZ, több funkció érhető el a digitális tananyagban

Fotó: Czinege Melinda

Így változik a KRESZ 2026-ban

A 2026-ban életbe lépő KRESZ-oktatás a technológiai fejlődéshez igazodva új, digitális funkciókkal bővül. A tanulást segíti majd az új Fogalomtár, amely a KRESZ-hez kapcsolódó alapfogalmak értelmezését könnyíti meg, a beépített keresőfunkció pedig gyorsabb eligazodást biztosít a tananyagban. Emellett megjelennek a hangos tananyagok is, amelyek különösen az olvasási vagy tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára nyújtanak segítséget. A digitális KRESZ-tananyag az elmúlt években látványosan fejlődött: az elméleti részt színes videók, 3D-szimulációk, interaktív animációk és valós forgalmi helyzeteket bemutató felvételek egészítik ki, melyek mobiltelefonon és tableten is elérhetők - foglalta össze az E-Educatio közleménye.