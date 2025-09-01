Nem véletlenül az egri tanulók rémálma, ami itt megy… így úszd meg a kritikus csomópontot – videóval

A forgalmi vizsga teljesítése sokak számára igazi kihívás. Minden tanulóvezetőnek és közlekedni vágyónak át kell esnie ezen az élethelyzeten. Eger tele van olyan kereszteződésekkel, ahol könnyen hibázhat a vizsgázó. Az egyik ilyen kritikus kereszteződést jártuk körbe a Family Autósiskola vezető oktatójával, Petz Zoltánnal, aki egy videóban készségesen elmagyarázta, mire érdemes a leginkább figyelni.

Az egyik tipikus példa a kritikus kereszteződésekre a színháznál található csomópont

Fotó: Berán Dániel/Heol.hu

Így oldd meg a kritikus kereszteződést a színháznál - az oktató válaszol

Az egyik legkritikusabb csomópont a Gárdonyi Géza Színháznál található. Bármelyik irányból indulunk, fokozott körültekintésre van szükség. A Klapka György utcáról kanyarodva például emelkedős az útkereszteződés, ráadásul zebra is van, így itt különösen oda kell figyelni. Ha pedig a Hatvani kaputérről balra szeretnénk a Deák Ferenc útra kanyarodni, egyszerre kap zöldet a szembejövő forgalom, és zebra sincs, ami további kihívást jelent.

A Hatvani kapu térről kanyarodva a feladat még nagyobb kihívás. Balról és jobbról is érkezhet forgalom, így már a lámpáig jutni is nehézkes lehet. Ha balra kanyarodunk, az irányjelzőre is figyelni kell, mert kormány automatája könnyen kikapcsolhatja az indexet

- figyelmeztet az oktató.

—Ha a lámpánál elsők vagyunk, az egy nyertes helyzet. Egyrészt nagy valószínűséggel át fogunk férni a zöld tartamon, másrészt pedig nincs előttünk egy nagyobb jármű, ami zavarná, hogy belássuk mi van szemben - magyarázza Petz Zoltán.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!