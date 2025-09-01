1 órája
Nem véletlenül az egri tanulók rémálma, ami itt megy… így úszd meg a kritikus csomópontot – videóval
Sokak számára rémálom a forgalmi vizsga, teljesen érthető okokból. Vannak kritikus kereszteződések, melyek csőbe húzhatják a vizsgázót - ezek közül néztünk meg egyet az egri oktatóval.
A forgalmi vizsga teljesítése sokak számára igazi kihívás. Minden tanulóvezetőnek és közlekedni vágyónak át kell esnie ezen az élethelyzeten. Eger tele van olyan kereszteződésekkel, ahol könnyen hibázhat a vizsgázó. Az egyik ilyen kritikus kereszteződést jártuk körbe a Family Autósiskola vezető oktatójával, Petz Zoltánnal, aki egy videóban készségesen elmagyarázta, mire érdemes a leginkább figyelni.
Így oldd meg a kritikus kereszteződést a színháznál - az oktató válaszol
Az egyik legkritikusabb csomópont a Gárdonyi Géza Színháznál található. Bármelyik irányból indulunk, fokozott körültekintésre van szükség. A Klapka György utcáról kanyarodva például emelkedős az útkereszteződés, ráadásul zebra is van, így itt különösen oda kell figyelni. Ha pedig a Hatvani kaputérről balra szeretnénk a Deák Ferenc útra kanyarodni, egyszerre kap zöldet a szembejövő forgalom, és zebra sincs, ami további kihívást jelent.
A Hatvani kapu térről kanyarodva a feladat még nagyobb kihívás. Balról és jobbról is érkezhet forgalom, így már a lámpáig jutni is nehézkes lehet. Ha balra kanyarodunk, az irányjelzőre is figyelni kell, mert kormány automatája könnyen kikapcsolhatja az indexet
- figyelmeztet az oktató.
—Ha a lámpánál elsők vagyunk, az egy nyertes helyzet. Egyrészt nagy valószínűséggel át fogunk férni a zöld tartamon, másrészt pedig nincs előttünk egy nagyobb jármű, ami zavarná, hogy belássuk mi van szemben - magyarázza Petz Zoltán.
Mik a legnagyobb buktatók a forgalmin?
Márciusban már foglalkoztunk azzal, mik lehetnek a leggyakoribb okai annak, hogy a tanulóvezetők megbuknak a forgalmi vizsgán. Egy egri autósiskola szakértője is megerősítette, hogy a tavalyi országos statisztikák alapján 51 órával mentek el vizsgázni a tanulók az első forgalmi vizsgára, ami több mint az azt megelőző évben.
Nagyobbak lettek a vizsgakövetelmények, a forgalom bonyolultabb, a helyzetek összetettebbek. Tapasztalataink szerint a diákok figyelmetlenebbek, felkészültségük hiányos, sokkal nagyobb és nehezebb forgalomban és forgalmi helyzetekben kell jól teljesíteni, mint korábban. A figyelmet megosztani nehezebb számukra, nem mindig olyan gyakorlatiasak
– mondta.
Egyre többen buknak a forgalmi vizsgán az egri autós oktatók tapasztalatai szerint
Hozzátette, hogy a stressz és a vizsgadrukk is jelentős tényező a bukások hátterében. Emellett az e-learninges oktatás terjedése háttérbe szorította a tantermi képzést, így sok esetben hiányoznak a részletes magyarázatok, és az elméleti tudás nem elég erős. Ennek következményeként a gyakorlati órákon gyakran az alapok felfrissítésére is időt kell fordítani, nemcsak a járműkezelésre és a forgalmi helyzetek gyakorlására. – Az sem könnyíti a helyzetet, ha a forgalomban lévő autósok türelmetlenek vagy szabálytalanok – tette hozzá.
