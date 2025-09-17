Ültetve, nyomtatva, sütve, főzve - a krumpliról szólt a nap Balatonban + galéria

Balatonban szombaton rendezték a Krumplifesztivált. Délelőtt négy csapattal rendeztek egy focikupát a labdarúgó pályán, majd pedig főzőverseny kezdődött helyi, valamint a testvértelepülések küldöttségeinek részvételével. A sütés-főzés délután is folytatódott krumplis fogásokkal, emellett a versenyen készült ételeket meg is lehetett kóstolni. A főtéri parkban Krumpli Kihívás címmel rendeztek játékot gyerekeknek és felnőtteknek Mezőné Kovács Edittel, volt krumplinyomda, ismeretterjesztő kvízek, rajzos programok, de kellett szakszerűen burgonyát is ültetni. Szintén nagy sikere volt az Egri Motorosok Baráti Körének kezdeményezésének, többen is felülhettek a felnőttek mögé a motorokra és körbenézhettek a településen.

A Krumplifesztiválon burgonyás ételekkel várták a vendégeket

ABBA és Bon Bon a krumplifesztiválon

A polgármesteri hivatal nagytermében a balatoni származású Sulyok Levente foltvarró művésznek nyílt kiállítása, amelyre sokan voltak kíváncsiak, ahogy a gyermekek rajzaira is, utóbbiakra szavazni is lehetett. Szintén sokan sorakoztak a hüllők sátra alatt, ahol kézről kézre jártak a különböző kígyók, gekkók és más egzotikus állatok. ABBA-slágerek csendültek föl az ÓMI Zenés Színház tagjainak előadásában, bemutatták a község zászlóját, este pedig fellépett a Bon Bon együttes, a koncertet utcabál követte.