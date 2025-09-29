szeptember 29., hétfő

Olyat fotózott a buszból Hevesben, amitől mindenkinek leesett az álla

Címkék#víztölcsér#időjárás#égbolt

Egyedi felvétel került fel az egyik időjárással foglalkozó Facebook-csoportba.

Heol.hu

A MetKép - Viharok és érdekességek nevű Facebook csoportban egy különleges fotót osztottak meg, amely valahol Tarnaméra és Boconád között készült.

Különleges fotót osztottak meg az egyik időjárásos Facebook csoportban.
Forrás: MetKép - Viharok és érdekességek/Rédei Szandi/Facebook

Rengeteg reakció érkezett a posztra. Az egyik kommentelő szerint víztölcsér tornádó. Szerintetek mi van a képen?

Korábban megírtuk, hogy Egerben váratlanul eleredt az eső, majd jégeső is zúdult a városra. A jégeső után azonban egy káprázatos szivárvány ragyogta be az eget.

A következő napokban újabb hidegfront érkezik, amely főként az Északi-középhegységben hozhat jelentős változásokat, havazásra is lehet számítani.

 

 

