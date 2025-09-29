Olyat fotózott a buszból Hevesben, amitől mindenkinek leesett az álla

A MetKép - Viharok és érdekességek nevű Facebook csoportban egy különleges fotót osztottak meg, amely valahol Tarnaméra és Boconád között készült.

Forrás: MetKép - Viharok és érdekességek/Rédei Szandi/Facebook

Rengeteg reakció érkezett a posztra. Az egyik kommentelő szerint víztölcsér tornádó. Szerintetek mi van a képen?

