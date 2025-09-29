1 órája
Olyat fotózott a buszból Hevesben, amitől mindenkinek leesett az álla
Egyedi felvétel került fel az egyik időjárással foglalkozó Facebook-csoportba.
A MetKép - Viharok és érdekességek nevű Facebook csoportban egy különleges fotót osztottak meg, amely valahol Tarnaméra és Boconád között készült.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Rengeteg reakció érkezett a posztra. Az egyik kommentelő szerint víztölcsér tornádó. Szerintetek mi van a képen?
Korábban megírtuk, hogy Egerben váratlanul eleredt az eső, majd jégeső is zúdult a városra. A jégeső után azonban egy káprázatos szivárvány ragyogta be az eget.
A következő napokban újabb hidegfront érkezik, amely főként az Északi-középhegységben hozhat jelentős változásokat, havazásra is lehet számítani.
Drámai fordulat – Hevesben havazás várható, mutatjuk mikor ér ide
Esküvők helyszíne volt egykor, ma a földdel már egyenlő – ilyen volt az utolsó években a Tardos Fogadó és Étterem + fotók, videó
Villany nélkül maradnak: ezeken a településeken kapcsolják le az áramot Heves vármegyében