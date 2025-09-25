Az egészséges életmód és a mesterséges intelligencia lesz a fókuszban Gyöngyösön

Rendkívül gazdag programmal várja az érdeklődőket a szeptember 26-i Kutatók Éjszakája a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campuson. Portálunknak az esemény részleteiről beszélve dr. Bujdosó Zoltán főigazgató azzal kezdte, a Kutatók Éjszakája nemzetközi rendezvényéhez a gyöngyösi campus, illetve jogelődje már több mint másfél évtizede csatlakozott.

A Kutatók Éjszakája 2024-ben is sok érdeklődőt vonzott a gyöngyösi campusra

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– Ezen európai programnak az a célja, hogy a kutatói életpályát egyrészt népszerűsítse, másrészt pedig a kutatási eredményeket és az azokhoz kapcsolódó gyakorlatot kézzelfoghatóvá tegye széles körben. Minden évben nagyon sok olyan programot szervezünk az érdeklődőknek, amelyek a kutatások bemutatásához kapcsolódnak. Vannak hagyományos programelemeink is, illetve az érdeklődés folyamatos fenntartására természetesen új elemekkel gazdagítjuk idén is a kínálatunkat. Minden évben egy olyan ismert személy megnyitó plenáris előadásával készülünk, aki sokakat vonz az eseményre. Ez évben Gajdos Tamás sportoló és tévés személyiség a meghívottunk. A választás azért esett rá, mert az idei Kutatók Éjszakája fő témája az életmód, az életmódváltás, az egészséges életmódnak a népszerűsítése, ennek ő neves nagykövete – fejtette ki dr. Bujdosó Zoltán.

A Kutatók Éjszakája két fontos témára összpontosít idén

A főigazgató elmondta, hogy két fő téma lesz péntek este a fókuszban.

– Nagyon széles körben tárgyaljuk az egészséges életmód, illetve az arra nevelés fontosságát. Ezt a célt szolgálja például a rendőrség drogprevenciós előadása, de orvos előadók, kineziológusok, edzők, jógamesterek, manuálterapeuták és merketing menedzserek is bemutatják, saját szemszögből, az egészséges életmód fontosságát. A másik nagy témánk az informatikához kapcsolódik. Elsősorban a mesterséges intelligencia használata az oktatásban, kutatásban, sőt, mondhatni, a mindennapokban. Az AI ma már mindnyájunk életében jelen van, de sokan tartanak tőle. Igyekszünk oldani az esetleges idegenkedést is tőle a hasznosítás lehetőségeinek bemutatásával. A szokásainkhoz híven a kollégáink bemutatják az aktuális kutatási eredményeiket, és ezekhez kapcsolódóan szervezünk nagyon sok kísérő, illetve szórakoztató programot. Kiemelném, hogy a tavaly elkészült növényházunk új helyszínként szerepel. Itt elsősorban a gyógynövényekhez kapcsolódó kutatási eredmények lesznek megismerhetőek – sorolta dr. Bujdosó Zoltán.