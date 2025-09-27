2 órája
A próbanyelvvizsga után koccintani is lehetett a mátraalji tudományos esten + videó
Ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal várta pénteken az érdeklődőket a MATE Károly Róbert Campus. A Kutatók Éjszakája rendezvényei iránt idén is nagy volt az érdeklődés Gyöngyösön.
Pénteken a kora esti óráktól zajlottak a Kutatók Éjszakája idei ismeretterjesztő és szórakoztató programjai a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campuson. A gyöngyösi intézmény már másfél évtizeddel ezelőtt csatlakozott az európai programhoz, amelynek az a célja, hogy a kutatói életpályát egyrészt népszerűsítse, másrészt pedig a kutatási eredményeket és az azokhoz kapcsolódó gyakorlatot kézzelfoghatóvá tegye széles körben.
Dr. Bujdosó Zoltán főigazgató arról beszélt portálunknak, hogy minden évben nagyon sok olyan programot szerveznek az érdeklődőknek, amelyek a kutatások bemutatásához kapcsolódnak.
– Vannak hagyományos programelemeink is, illetve az érdeklődés folyamatos fenntartására természetesen új elemekkel gazdagítottuk idén is a kínálatunkat. Minden évben egy olyan ismert személy megnyitó plenáris előadásával készülünk, aki sokakat vonz az eseményre. Ez évben Gajdos Tamás sportoló és tévés személyiség volt a meghívottunk. A választás azért esett rá, mert az idei Kutatók Éjszakája fő témája az életmód, az életmódváltás, az egészséges életmódnak a népszerűsítése, ennek ő neves nagykövete. Míg korábban a tudományos tevékenységen és kutatásokon volt a hangsúly, ma már inkább arra koncentrálunk, hogy próbáljuk szélesíteni a kínálatot ismeretterjesztő előadásokkal, illetve gyerekek számára játékos programokkal, hogy minél több generációt be tudjunk vonni az események menetébe – emelte ki dr. Bujdosó Zoltán.
A Kutatók Éjszakája két fontos témára összpontosított idén
Két fő téma állt a péntek késő estig tartó esemény fókuszában: az egészséges életmód és a mesterséges intelligencia (AI) használata. Az előbbi témában a rendőrség drogprevenciós előadása volt meghallgatható, de orvosok, kineziológusok, edzők, jógamesterek, manuálterapeuták és marketing menedzserek is bemutatták, ki-ki saját szemszögéből, az egészséges életmód fontosságát. Az AI vonatkozásában az előadók igyekeztek az esetleges idegenkedést is oldani a hasznosítás lehetőségeinek bemutatásával, hiszen a mesterséges intelligencia ma már a mindennapjainkban jelen van. A campus oktatóinak aktuális kutatási eredményeit is megismerhették az érdeklődők.
A hagyományos programok természetesen idén sem hiányoztak. Immár a 6. Mátra LEGO Szumo Kupára került sor, a campus külföldi hallgatóinak előadásai is meghallgathatók voltak, és több kiállítás is nyílt. Borkóstoló és ingyenes próbanyelvvizsga is színesítette a programot.
