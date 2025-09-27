szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ismeretterjesztő est

2 órája

A próbanyelvvizsga után koccintani is lehetett a mátraalji tudományos esten + videó

Címkék#életmód#MATE#Kutatók Éjszakája#AI

Ismeretterjesztő és szórakoztató programokkal várta pénteken az érdeklődőket a MATE Károly Róbert Campus. A Kutatók Éjszakája rendezvényei iránt idén is nagy volt az érdeklődés Gyöngyösön.

Szabó István

Pénteken a kora esti óráktól zajlottak a Kutatók Éjszakája idei ismeretterjesztő és szórakoztató programjai a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campuson. A gyöngyösi intézmény már másfél évtizeddel ezelőtt csatlakozott az európai programhoz, amelynek az a célja, hogy a kutatói életpályát egyrészt népszerűsítse, másrészt pedig a kutatási eredményeket és az azokhoz kapcsolódó gyakorlatot kézzelfoghatóvá tegye széles körben. 

A Kutatók Éjszakája minden korosztály számára kínált programot a gyöngyösi campuson
A Kutatók Éjszakája minden korosztály számára kínált programot a gyöngyösi campuson
Forrás: Szabó István / Heol.hu

Dr. Bujdosó Zoltán főigazgató arról beszélt portálunknak, hogy minden évben nagyon sok olyan programot szerveznek az érdeklődőknek, amelyek a kutatások bemutatásához kapcsolódnak. 

– Vannak hagyományos programelemeink is, illetve az érdeklődés folyamatos fenntartására természetesen új elemekkel gazdagítottuk idén is a kínálatunkat. Minden évben egy olyan ismert személy megnyitó plenáris előadásával készülünk, aki sokakat vonz az eseményre. Ez évben Gajdos Tamás sportoló és tévés személyiség volt a meghívottunk. A választás azért esett rá, mert az idei Kutatók Éjszakája fő témája az életmód, az életmódváltás, az egészséges életmódnak a népszerűsítése, ennek ő neves nagykövete. Míg korábban a tudományos tevékenységen és kutatásokon volt a hangsúly, ma már inkább arra koncentrálunk, hogy próbáljuk szélesíteni a kínálatot ismeretterjesztő előadásokkal, illetve gyerekek számára játékos programokkal, hogy minél több generációt be tudjunk vonni az események menetébe – emelte ki dr. Bujdosó Zoltán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Kutatók Éjszakája két fontos témára összpontosított idén

Két fő téma állt a péntek késő estig tartó esemény fókuszában: az egészséges életmód és a mesterséges intelligencia (AI) használata. Az előbbi témában a rendőrség drogprevenciós előadása volt meghallgatható, de orvosok, kineziológusok, edzők, jógamesterek, manuálterapeuták és marketing menedzserek is bemutatták, ki-ki saját szemszögéből, az egészséges életmód fontosságát. Az AI vonatkozásában az előadók igyekeztek az esetleges idegenkedést is oldani a hasznosítás lehetőségeinek bemutatásával, hiszen a mesterséges intelligencia ma már a mindennapjainkban jelen van. A campus oktatóinak aktuális kutatási eredményeit is megismerhették az érdeklődők.

A hagyományos programok természetesen idén sem hiányoztak. Immár a 6. Mátra LEGO Szumo Kupára került sor, a campus külföldi hallgatóinak előadásai is meghallgathatók voltak, és több kiállítás is nyílt. Borkóstoló és ingyenes próbanyelvvizsga is színesítette a programot.


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu