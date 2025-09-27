A próbanyelvvizsga után koccintani is lehetett a mátraalji tudományos esten + videó

Pénteken a kora esti óráktól zajlottak a Kutatók Éjszakája idei ismeretterjesztő és szórakoztató programjai a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campuson. A gyöngyösi intézmény már másfél évtizeddel ezelőtt csatlakozott az európai programhoz, amelynek az a célja, hogy a kutatói életpályát egyrészt népszerűsítse, másrészt pedig a kutatási eredményeket és az azokhoz kapcsolódó gyakorlatot kézzelfoghatóvá tegye széles körben.

A Kutatók Éjszakája minden korosztály számára kínált programot a gyöngyösi campuson

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Dr. Bujdosó Zoltán főigazgató arról beszélt portálunknak, hogy minden évben nagyon sok olyan programot szerveznek az érdeklődőknek, amelyek a kutatások bemutatásához kapcsolódnak.