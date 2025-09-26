szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudomány

1 órája

Hogy került Vasember a Kutatók Éjszakájára?

Címkék#Kutatók Éjszakája#Vasember#innováció#tudomány

Nyüzsgő forgatag fogadta pénteken az egri Eszterházy térre érkezőket. A Kutatók Éjszakája már 18. alkalommal várja az érdeklődőket, rengeteg iskolából érkeztek osztályok, hogy tudománnyal, annak hétköznapi felhasználásával megismerkedjenek.

Elek Andrea

Az idei Kutatók Éjszakája megnyitójára az esős idő ellenére rengetegen érkeztek. A rendezvény során a tudomány, a kutatás mindennapi szerepén kívül a gyermekek számára látványos bemutatóval is készültek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanárai. Az  egyetem mellett az esemény szervezője a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

Látványos bemutatókkal várták a gyermekeket a Kutatók Éjszakája megnyitóján
Látványos bemutatókkal várták a gyermekeket a Kutatók Éjszakája megnyitóján
Forrás:  Huszár Márk/Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Köszöntőt mondott Deli Daniella, az Energiaügyi Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára. Kiemelte a klímatudatosság szerepét, hiszen a klímaváltozás nem távoli, hanem a mindennapjaink része. Elmondta, hogy a hűtési igények utolérték a fűtési igényeket.

– Ez a rendezvény a letéteményese annak, hogy hogyan tud a tudomány a társadalom és a gazdaság szolgálatába állni minden nap. Évről évre növekvő népszerűségnek örvend a Kutatók Éjszakája. A tudomány szerepe megkerülhetetlen a mai világban. Az, hogy 45 év után idén először járt magyar űrhajós az űrben annak köszönhető, hogy Magyarországon a kutatás, az innováció és a tudomány nagy szerepet kap – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes a Heol.hu-nak elmondta, hogy éppen 20 éves Európában a Kutatók Éjszakája, Magyarországon 19 éves, Egerben pedig 18 éve szervezik meg. A cél a kutatói életpálya és a tudomány népszerűsítése.

– Azt szeretnénk megmutatni, hogy a tudomány minden nehézsége ellenére szép, esztétikai értéke is van. A kutatók pedig nem olyan elborult emberek, mint ahogy egyes filmekben, sorozatokban bemutatják őket, hanem hús-vér emberek, mint mi, hobbival, szabadidős tevékenységekkel. Amellett, hogy magas szintű tudományt művelnek, kiválóan sportolnak, zenélnek. Ezt az életformát kívánjuk bemutatni. – részletezte.

Hozzátette, hogy 18 éve, az első rendezvény előtt aggódtak, hogy mennyien jönnek el, de akkor is rengetegen érdeklődtek, most már 2-3 ezer ember szokott részt venni az eseményen.

Vasember is megjelent a Kutatók Éjszakája megnyitóján

Varga Pál, az EKKE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum tanára egy hatodikos osztály kísérőjenként érkezett. Kiemelte, hogy a gyerekek nagyon várták a programokat.

– Jó ötletnek tartom, hogy többféle lehetőség közül választhatnak, itt megismerhetnek olyan hivatásokat, foglalkozásokat, ami alapvetően érdekli őket – fogalmazott.

Elindult a Kutatók Éjszakája az EKKE-n

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

Kovácsné Ózsvári Szilvia, az erdőtelki SBS Kft. HR-vezetője a Vasember páncélról beszélt a Heol.hu kérdésére. A cég fémszerkezet-gyártással foglalkozik, és 5 évvel ezelőtt teljes arculatváltáson esett át.

– Akkor kerestünk egy szlogent, ami az lett, hogy "Legyél te is Vasember". Tavaly volt egy iparági kiállítás Erdőtelken, akkor hallottunk arról, hogy egy felvidéki fiatalember készít Vasembert 3D-s nyomtatással, és azt magára öltve rendezvényeken vesz részt. Felkerestük, meghívtuk, el is jött a legújabb páncélba öltözve, amit megvásároltunk tőle – részletezte.

Hozzátette, hogy a Kutatók Éjszakáján láthatótól van egy régebbi páncéljuk, ami még vasból készült, ez pedig 3D-s nyomtatással készült, mozgatható és fel is ölthető.

A köszöntők után Dr. B. Tóth Szabolcs egyetemi docens látványos kémiai bemutatót tartott a jelen lévő gyermekeknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu