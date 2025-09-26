1 órája
Hogy került Vasember a Kutatók Éjszakájára?
Nyüzsgő forgatag fogadta pénteken az egri Eszterházy térre érkezőket. A Kutatók Éjszakája már 18. alkalommal várja az érdeklődőket, rengeteg iskolából érkeztek osztályok, hogy tudománnyal, annak hétköznapi felhasználásával megismerkedjenek.
Az idei Kutatók Éjszakája megnyitójára az esős idő ellenére rengetegen érkeztek. A rendezvény során a tudomány, a kutatás mindennapi szerepén kívül a gyermekek számára látványos bemutatóval is készültek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanárai. Az egyetem mellett az esemény szervezője a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Köszöntőt mondott Deli Daniella, az Energiaügyi Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára. Kiemelte a klímatudatosság szerepét, hiszen a klímaváltozás nem távoli, hanem a mindennapjaink része. Elmondta, hogy a hűtési igények utolérték a fűtési igényeket.
– Ez a rendezvény a letéteményese annak, hogy hogyan tud a tudomány a társadalom és a gazdaság szolgálatába állni minden nap. Évről évre növekvő népszerűségnek örvend a Kutatók Éjszakája. A tudomány szerepe megkerülhetetlen a mai világban. Az, hogy 45 év után idén először járt magyar űrhajós az űrben annak köszönhető, hogy Magyarországon a kutatás, az innováció és a tudomány nagy szerepet kap – fogalmazott a helyettes államtitkár.
Drónverseny, kémiai show és klímajáték a Kutatók Éjszakáján Egerben
Dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes a Heol.hu-nak elmondta, hogy éppen 20 éves Európában a Kutatók Éjszakája, Magyarországon 19 éves, Egerben pedig 18 éve szervezik meg. A cél a kutatói életpálya és a tudomány népszerűsítése.
– Azt szeretnénk megmutatni, hogy a tudomány minden nehézsége ellenére szép, esztétikai értéke is van. A kutatók pedig nem olyan elborult emberek, mint ahogy egyes filmekben, sorozatokban bemutatják őket, hanem hús-vér emberek, mint mi, hobbival, szabadidős tevékenységekkel. Amellett, hogy magas szintű tudományt művelnek, kiválóan sportolnak, zenélnek. Ezt az életformát kívánjuk bemutatni. – részletezte.
Hozzátette, hogy 18 éve, az első rendezvény előtt aggódtak, hogy mennyien jönnek el, de akkor is rengetegen érdeklődtek, most már 2-3 ezer ember szokott részt venni az eseményen.
Vasember is megjelent a Kutatók Éjszakája megnyitóján
Varga Pál, az EKKE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum tanára egy hatodikos osztály kísérőjenként érkezett. Kiemelte, hogy a gyerekek nagyon várták a programokat.
– Jó ötletnek tartom, hogy többféle lehetőség közül választhatnak, itt megismerhetnek olyan hivatásokat, foglalkozásokat, ami alapvetően érdekli őket – fogalmazott.
Elindult a Kutatók Éjszakája az EKKE-nFotók: Huszár Márk/heol.hu
Kovácsné Ózsvári Szilvia, az erdőtelki SBS Kft. HR-vezetője a Vasember páncélról beszélt a Heol.hu kérdésére. A cég fémszerkezet-gyártással foglalkozik, és 5 évvel ezelőtt teljes arculatváltáson esett át.
– Akkor kerestünk egy szlogent, ami az lett, hogy "Legyél te is Vasember". Tavaly volt egy iparági kiállítás Erdőtelken, akkor hallottunk arról, hogy egy felvidéki fiatalember készít Vasembert 3D-s nyomtatással, és azt magára öltve rendezvényeken vesz részt. Felkerestük, meghívtuk, el is jött a legújabb páncélba öltözve, amit megvásároltunk tőle – részletezte.
Hozzátette, hogy a Kutatók Éjszakáján láthatótól van egy régebbi páncéljuk, ami még vasból készült, ez pedig 3D-s nyomtatással készült, mozgatható és fel is ölthető.
A köszöntők után Dr. B. Tóth Szabolcs egyetemi docens látványos kémiai bemutatót tartott a jelen lévő gyermekeknek.
Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!
Középső ujjal köszöntik őket az autósok – így válaszolnak a traktorosok