Hogy került Vasember a Kutatók Éjszakájára?

Az idei Kutatók Éjszakája megnyitójára az esős idő ellenére rengetegen érkeztek. A rendezvény során a tudomány, a kutatás mindennapi szerepén kívül a gyermekek számára látványos bemutatóval is készültek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanárai. Az egyetem mellett az esemény szervezője a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Látványos bemutatókkal várták a gyermekeket a Kutatók Éjszakája megnyitóján

Köszöntőt mondott Deli Daniella, az Energiaügyi Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára. Kiemelte a klímatudatosság szerepét, hiszen a klímaváltozás nem távoli, hanem a mindennapjaink része. Elmondta, hogy a hűtési igények utolérték a fűtési igényeket.

– Ez a rendezvény a letéteményese annak, hogy hogyan tud a tudomány a társadalom és a gazdaság szolgálatába állni minden nap. Évről évre növekvő népszerűségnek örvend a Kutatók Éjszakája. A tudomány szerepe megkerülhetetlen a mai világban. Az, hogy 45 év után idén először járt magyar űrhajós az űrben annak köszönhető, hogy Magyarországon a kutatás, az innováció és a tudomány nagy szerepet kap – fogalmazott a helyettes államtitkár.