Mi történik a belvárosban? Rendőrök az egyetemnél, hozták a kutyákat is – fotókkal
Csütörtökön délelőtt kutyás rendőrök – vagy rendőrös kutyák – lepték el az egri egyetem előtti teret. Sokan meglepődtek a nem mindennapi látvány miatt, s volt, aki meg is ijedt kissé. Mutatjuk, mi történt.
Rendőrkutyák lepték el az egri Eszterházy teret csütörtökön
Forrás: Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán jelent meg a hír, hogy bár az Eszterházy teret kutyás rendőrök lepték el, senki ne ijedjen meg: a holnapi bemutató főpróbáját tartják.
Pénteken ugyanis megkezdődik a Szak(MA)kör, amely egy olyan sokszínű pályaorientációs rendezvény, amelyen középiskolák, egyetemek, vállalatok és rendvédelmi szervek mutatkoznak be az Eszterházy téren, hogy információkat és motivációt adjanak a fiataloknak a továbbtanuláshoz és a szakmaválasztáshoz.
