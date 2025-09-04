Mi történik a belvárosban? Rendőrök az egyetemnél, hozták a kutyákat is – fotókkal

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán jelent meg a hír, hogy bár az Eszterházy teret kutyás rendőrök lepték el, senki ne ijedjen meg: a holnapi bemutató főpróbáját tartják.

Pénteken ugyanis megkezdődik a Szak(MA)kör, amely egy olyan sokszínű pályaorientációs rendezvény, amelyen középiskolák, egyetemek, vállalatok és rendvédelmi szervek mutatkoznak be az Eszterházy téren, hogy információkat és motivációt adjanak a fiataloknak a továbbtanuláshoz és a szakmaválasztáshoz.