Kutya

1 órája

Végnapjait éli az ősi magyar kutyafajta? Drasztikus a csökkenés, megdöbbentő dolgot állít a tenyésztő

Címkék#kuvasz#magyar kutya#kutyatenyésztés

Az egyik legősibb magyar kutyafajta lassan eltűnhet a falvak portáiról. A kuvasz valaha nyájak és gazdaságok védelmezője volt, ma azonban már csak néhány tenyésztő őrzi a jövőjét.

Molnár Helga

A kuvasz az egyik legősibb magyar kutyafajta. Évszázadokon keresztül hűséges társa volt a pásztoroknak és gazdáknak: őrizte a nyájat, vigyázott a portára, és rettenthetetlen bátorságával védte a rábízott értékeket. Bár ma már ritkábban találkozunk vele eredeti szerepkörében, a kuvasz hűsége, ereje és intelligenciája továbbra is tiszteletet érdemel. A fajta története egészen a honfoglalás koráig vezethető vissza. A magyarokkal együtt érkezett a Kárpát-medencébe, a közép-ázsiai nomád népek nagytestű őrzőkutyáival rokonítják. Egykor tömegesen tartották, mostanra azonban szinte eltűnt a falvak portáiról.

Nagy bajban a kuvasz kutyafajta Fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet
Nagy bajban a kuvasz kutyafajta Fotó: Havran Zoltán (HZ)
Magyar Nemzet

Ezt erősítette meg a szihalmi Rimaparti Pásztor Kuvasz Kennel tulajdonosa, Rektori Norbert is.

A nyolcvanas években még 2500 kölyök született évente, mára ez a szám 180–200-ra esett vissza. Ez azt jelenti, hogy 90 százalékkal kevesebb kuvaszt törzskönyveznek ma

 – mondta a tenyésztő.

A hanyatlás okai sokrétűek. Az első és talán legfontosabb, hogy megszűnt a kuvasz hagyományos élettere: a tanyák, majorságok világa. Negyven évvel ezelőtt még szinte minden faluban akadt belőlük kettő-három, ma például Szihalmon már csak Rektori Norbertnek van kuvasza.

Sokan ráadásul negatív előítéleteket táplálnak a fajtával szemben. Azt gondolják, hogy a kuvasz agresszív és kezelhetetlen. Pedig ez egyáltalán nem igaz. Ha szeretettel és következetesen neveljük, kiváló családi kutya lehet, amely biztonságban tartja a házat és a családot is 

– emelte ki a tenyésztő.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A másik probléma, hogy a nagyobb gazdaságokban a kutyákat fokozatosan felváltották a modern biztonsági rendszerek. A kamerák és riasztók karbantartása egyszerűbb, és „nem kell őket etetni”. Így sok helyen fölöslegesnek tartják a kutyákat.

 Ha így megy tovább, 8–10 éven belül talán már csak állatkertben láthatunk kuvaszt 

– vázolta a szomorú jövőképet.

Nehéz helyzetben a kuvasz tenyésztők

Rektori Norbert a nyolcvanas évek óta tenyészti a fajtát. Tapasztalata szerint a helyzetet az is nehezíti, hogy a jelenlegi tenyésztők többsége már ötvenes éveiben jár, utánpótlás pedig alig akad. Bár vannak még kenneltartók a vármegyében, az övé az egyik legnagyobb, és pontosan látja, milyen nehézségekkel kell szembenézniük.

Folyamatosan dolgozunk a fajtanépszerűsítésen, de roppant nehéz helyzetben vagyunk. Mégis hiszem, hogy van jövője a kuvasznak. Bár a modern állattartásban ritkábban használják nyájőrzésre, a kuvasz továbbra is értékes fajta. Kiváló házőrző, és családi kutyaként is helyt tud állni, ha a gazda biztosítja számára a megfelelő környezetet és nevelést. Meg kell őriznünk ezt a nemzeti kincset

 – hangsúlyozta.

 

