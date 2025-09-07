Felismered Eger régi cukrászdáit? Teszteld a tudásod!

Egerben számos ikonikus cukrászda található, amelyek generációk kedvencévé váltak. A Sárvári, a Kopcsik, az Ódry és a Dobos nemcsak hagyományos süteményeikről, hanem barátságos hangulatukról és különleges édességkülönlegességeikről is ismertek. Elhoztunk egy kvízt a régi egri cukrászdákból, melyben tesztelheted tudásod.

Perl Márton fotóján a Kopcsik Cukrászda 1991-ben – azóta a Marján Cukrászda működik ugyanitt. Tippeld meg kvízünkben, melyik cukrászdát rejti a kép

Forrás: Arcanum

Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd tudásodat! Mennyire ismered a város régi cukrászdáit? Kattints a kvízre, válaszd ki a helyes cukrászdát minden kérdésnél, és derítsd ki, te vagy-e a „Cukrászdák mestere” Egerben!

A kvíz öt klasszikus helyi cukrászdát mutat be, és minden helyes válasz után egy pontot kaphatsz. Az összesítésből kiderül, mennyire vagy jártas Eger édességeinek világában – és talán kedvet kapsz arra is, hogy személyesen is felkeresd a város ikonikus cukrászdáit.