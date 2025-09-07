1 órája
Felismered Eger régi cukrászdáit? Teszteld a tudásod!
Eger híres cukrászdái nemcsak ízletes süteményekkel, hanem gazdag történelemmel is várták a látogatókat. Teszteld, mennyire ismered a város klasszikus édességbirodalmát!
Egerben számos ikonikus cukrászda található, amelyek generációk kedvencévé váltak. A Sárvári, a Kopcsik, az Ódry és a Dobos nemcsak hagyományos süteményeikről, hanem barátságos hangulatukról és különleges édességkülönlegességeikről is ismertek. Elhoztunk egy kvízt a régi egri cukrászdákból, melyben tesztelheted tudásod.
Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd tudásodat! Mennyire ismered a város régi cukrászdáit? Kattints a kvízre, válaszd ki a helyes cukrászdát minden kérdésnél, és derítsd ki, te vagy-e a „Cukrászdák mestere” Egerben!
A kvíz öt klasszikus helyi cukrászdát mutat be, és minden helyes válasz után egy pontot kaphatsz. Az összesítésből kiderül, mennyire vagy jártas Eger édességeinek világában – és talán kedvet kapsz arra is, hogy személyesen is felkeresd a város ikonikus cukrászdáit.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Legendás ízek, eltűnt fagyizók - így írták be magukat az egri cukrászdák a szívünkbe
Félreérthetetlen helyzet a Heves megyei szállodában, buja meglepetésre nyitott rá a személyzet
Szeretne olcsóbban fűteni a télen? A harmadára is csökkenhet a számla ezzel a megoldással