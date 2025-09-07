szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

1 órája

Felismered Eger régi cukrászdáit? Teszteld a tudásod!

Címkék#Marján Cukrászda#Ódry#Kopcsik Cukrászda#kvíz

Eger híres cukrászdái nemcsak ízletes süteményekkel, hanem gazdag történelemmel is várták a látogatókat. Teszteld, mennyire ismered a város klasszikus édességbirodalmát!

Heol.hu

Egerben számos ikonikus cukrászda található, amelyek generációk kedvencévé váltak. A Sárvári, a Kopcsik, az Ódry és a Dobos nemcsak hagyományos süteményeikről, hanem barátságos hangulatukról és különleges édességkülönlegességeikről is ismertek. Elhoztunk egy kvízt a régi egri cukrászdákból, melyben tesztelheted tudásod.

kvíz
Perl Márton fotóján a Kopcsik Cukrászda 1991-ben – azóta a Marján Cukrászda működik ugyanitt. Tippeld meg kvízünkben, melyik cukrászdát rejti a kép
Forrás: Arcanum

Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd tudásodat! Mennyire ismered a város régi cukrászdáit? Kattints a kvízre, válaszd ki a helyes cukrászdát minden kérdésnél, és derítsd ki, te vagy-e a „Cukrászdák mestere” Egerben!

A kvíz öt klasszikus helyi cukrászdát mutat be, és minden helyes válasz után egy pontot kaphatsz. Az összesítésből kiderül, mennyire vagy jártas Eger édességeinek világában – és talán kedvet kapsz arra is, hogy személyesen is felkeresd a város ikonikus cukrászdáit.

1.
Szerinted ez melyik cukrászda?
2.
Szerinted ez melyik cukrászda?
3.
Szerinted ez melyik cukrászda?
4.
Szerinted ez melyik cukrászda?
5.
Szerinted ez melyik cukrászda?

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu