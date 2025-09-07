Kiderült, ki lett Lajosváros Csillaga! – Így ünnepelt az egri közösség

Remek hangulatban telt a szombati nap az egri Kölcsey téren. A hagyományteremtő céllal megrendezett Közösségek a családokért elnevezésű program keretében nemcsak a felnőttek számára volt lehetőség a kikapcsolódásra, de a gyermekeket is várták különféle lehetőségekkel. Kihirdették azt is, ki lett a Lajosváros Csillaga.

Forrás: Gömöri László/Facebook

A rendezvény ideje alatt lehetőség volt különféle szűréseken részt venni. Volt köszvény- és prosztataszűrés, koleszterin- és vércukorszintmérés. A jelenlévők részt vehettek meridiántornán és jógán és a gyermekek számára is készültek a szervezők különféle programokkal. A helyszínen lekvárt, mézet, édességet és gyógyteát lehetett vásárolni.

Átadták a Lajosváros Csillaga díjat

A rendezvényen kiderült, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot a Lajosváros Csillaga díjra. A jelöltek között szerepelt Tóth Tiborné önkéntes, Bérczessy András televíziós szakember és Rázsi Botond Miklós pedagógus.

A legtöbb szavazatot Rázsi Botond Miklós, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium főigazgatója kapta, így ő kapta a Lajosváros Csillaga díjat.

– Az idén is öröm volt látni, hogy Lajosvárosban a közösségek összetartóak, egymás rendezvényein szívesen részt vesznek, segítik egymást és Lajosváros fejlődéséért, közösségépítéséért dolgoznak – írta az eseményről Facebook-posztjában Gömöri László egri alpolgármester.

