A legjobban fizető kaparós sorsjegy főnyereménye is kevés ehhez az egri lakáshoz

Heves vármegye több településén is elszabadulnak a lakások árai

Hatvan

Óhatvan belvárosi, zöldövezeti részén eladó egy nettó 68 négyzetméteres (bruttó 96 négyzetméteres) ingatlan. Bölcsőde, óvoda, iskola, üzletek és uszoda a közelben találhatók.

Kiváló hatvani ingatlan remek helyen

A lakás kerítéssel körbevett kocsibeállóval rendelkezik, amely elektromos kapunyitóval zárható és nyitható. Az ingatlant füvesített udvar veszi körül, automata öntözőrendszerrel és rendszeres fűnyírással, így mindig gondozott.

A lakás amerikai konyhás + 2 szobás, 2 gardróbhelyiséggel, nagy fürdőszobával, külön WC-vel, valamint 8 m²-es erkéllyel és tárolóval rendelkezik.

A lépcsőház tiszta és rendezett.

A kerékpároknak az udvarban zárható tároló áll rendelkezésre. Az ablakokon redőny és szúnyogháló van felszerelve. Fűtése gáz cirkó.

A lakás tehermentes, kiváló állapotban van, amit 75 millió forintért kínálnak.

Gyöngyös

A Mátra lábánál, a Deli-tó közvetlen partján csodálatos zöld környezetben várja új luxus otthona, mely megnyugtatja és feltölti. Tágas teraszok és lenyűgöző kilátás társul a 3 + 1 fél szoba mellé. A lakás 120 négyzetméter alapterületű.

Gyöngyösön is meg kell fizetni a luxus árát

Mint írták, a gyöngyösi lakóparkban több különböző méretű lakást alakítottak ki, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelőt.