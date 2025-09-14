szeptember 14., vasárnap

Drágák

1 órája

A legjobban fizető kaparós sorsjegy főnyereménye is kevés ehhez az egri lakáshoz

Ezek nem filléres tételek... Elhoztuk a vármegyei legdrágább eladó lakásait.

Heol.hu

A legolcsóbb és legdrágább eladó házak után megnéztük, melyek a vármegye leghúzósabb lakásai. A keresést újból négy városra szűkítettük az Ingatlan.com oldalon, mutatjuk mikre leltünk.

Ennyiért is lehet lakást venni - megnéztük Heves vármegye legdrágább eladá lakásait
Forrás: Tények.hu

Eger

A város legdrágább lakása a vár alatt található, a kilátás az egyik bástyára nyílik. A 204 négyzetméter alapterületű lakás társasházi besorolásban van, de nincs közös lépcsőház. Teljesen külön bejárattal rendelkezik, melyet a jelenlegi tulajdonos alakított ki. Az ingatlan tetőtér beépítéssel rendelkezik, azonban az is teljes értékű lakótér.

Ezt kapod Egerben több, mint 200 millióért
Forrás: Ingatlan.com

Az elvégzett felújítások és átalakítások, megfelelnek a műemlékvédelmi hivatal által támasztott követelményeknek. Az ingatlan fűtéséről radiátorok gondoskodnak, gázcirkó berendezéssel, ami a meleg vizet is biztosítja. A lakás mindössze 295 millió forintért a tiéd is lehet.

Heves vármegye több településén is elszabadulnak a lakások árai

Hatvan

Óhatvan belvárosi, zöldövezeti részén eladó egy nettó 68 négyzetméteres (bruttó 96 négyzetméteres) ingatlan. Bölcsőde, óvoda, iskola, üzletek és uszoda a közelben találhatók.

Kiváló hatvani ingatlan remek helyen
Forrás: Ingatlan.com

A lakás kerítéssel körbevett kocsibeállóval rendelkezik, amely elektromos kapunyitóval zárható és nyitható. Az ingatlant füvesített udvar veszi körül, automata öntözőrendszerrel és rendszeres fűnyírással, így mindig gondozott.

A lakás amerikai konyhás + 2 szobás, 2 gardróbhelyiséggel, nagy fürdőszobával, külön WC-vel, valamint 8 m²-es erkéllyel és tárolóval rendelkezik.
A lépcsőház tiszta és rendezett.

A kerékpároknak az udvarban zárható tároló áll rendelkezésre. Az ablakokon redőny és szúnyogháló van felszerelve. Fűtése gáz cirkó.

A lakás tehermentes, kiváló állapotban van, amit 75 millió forintért kínálnak.

Gyöngyös

A Mátra lábánál, a Deli-tó közvetlen partján csodálatos zöld környezetben várja új luxus otthona, mely megnyugtatja és feltölti. Tágas teraszok és lenyűgöző kilátás társul a 3 + 1 fél szoba mellé. A lakás 120 négyzetméter alapterületű.

Gyöngyösön is meg kell fizetni a luxus árát
Forrás: Ingatlan.com

Mint írták, a gyöngyösi lakóparkban több különböző méretű lakást alakítottak ki, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelőt.

A lakás 143 millió forintért eladó.

Füzesabony

Az 59 négyzetméteres, 3. emeleti ingatlanban a 2 szoba mellett étkező-konyha, fürdőszoba, toalett, előszoba, közlekedő és egy cca. 4 négyzetméteres erkély van.

A közel 40 milliós füzesabonyi lakás
Forrás: Ingatlan.com

A nyílászárók műanyag hőszigetelt üvegezésűek melyekre redőny is felszerelésre került, a fürdőszoba réz csövezésű. A fűtés házközponti, emellett hűtés/fűtésről inverteres klíma is gondoskodik. A homlokzat hőszigetelt, a lakás előtt is és a zárt udvarban a parkolás megoldott.

A lakás hideg és meleg burkolatai jó állapotúak, az ingatlan különösebb felújítást nem igényel, a vételár kifizetése után rövid időn belül költözhető. Ára 36,9 millió forint.

 

