Egy ember meghalt, négyen megsérültek lakástűzben Hevesben
A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint szeptember 25-ig Heves vármegyében 204 otthonban keletkezett tűz. Az esetek során négyen megsérültek, illetve júliusban Ecséden egy ember életét vesztette. A leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, vagy sütés-főzés miatt csaptak fel a lángok.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fűtési időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, hiszen az emberek több időt töltenek otthon, gyakrabban főznek, és fűteni is kell. Naponta átlagosan tizenhat alkalommal riasztják lakástűz miatt a tűzoltókat, a hidegebb napokon azonban akár kétszer ennyi esetnél is be kell avatkozniuk.
A füstérzékelő csökkenti a nagyobb lakástűz kialakulását
– A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetőek vissza. Szintén növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozott holmik és egyéb lomok, amelyek nemcsak tűzveszélyesek, hanem a menekülést is nehezítik, valamint akadályozzák a tűzoltók munkáját – áll a katasztrófavédelem közleményében. – Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelőt működtettek, nem alakult ki nagyobb tűz, a lángokat már azok kialakulásakor meg lehetett fékezni, nem történt tragédia és az anyagi kár nagysága is kisebb volt, mint ahol nem volt ilyen készülék.
A lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő idős emberek, ezért otthonukba érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangosan sípol füst esetén, hanem a rokonok okostelefonjaira is jelzést küld.
