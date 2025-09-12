Belvárosi Filmpiknik, BSW-koncert, 3D-s barlangok, repülő show és pincetúrák várnak rád Hevesben a hétvégén!

Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program vár Egerben és környékén! Többek között: jóga és hangfürdő a csillagos égbolt alatt, pincetúrák és mustkóstolás az Egri borvidék kiváló boraival, valamint a „Legendák a levegőben” sétarepülő sorozat sem maradhat ki a programdömpingből.

Makláron rendezik meg a „Legendák a levegőben” sétarepülő sorozatot

Szeptember 12., péntek

Egerszalók:

„Látás-mód” címmel nyílik meg Gyebrovszki Tamás budapesti festőművész kiállítása szeptember 12-én, pénteken 17 órakor az egerszalóki St. Andrea Szőlőbirtok Galériájában.

„Látás-mód” címmel nyílik meg Gyebrovszki Tamás budapesti festőművész kiállítása

Bükki Csillagda:

Éld át a különleges találkozást: jóga és hangfürdő a csillagos égbolt alatt a Bükki Csillagdában! Képzeld el egy kora őszi estét, amikor a friss, hegyi levegő energiával tölti fel, miközben egy különleges helyszínen készül a test és a lélek harmonizálására. A program 18:00 órától kezdődik.

Szeptember 13., szombat

Eger:

10:30-kor ismét megszólalnak a fiatal zenészek hangszerei Egerben: immár 21. alkalommal kerül megrendezésre az ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztivál , ezúttal a Broadway Monkey színpadán. Jakab Jácint, a fesztivál alapítója és főszervezője elmondta: „Az ÉTER Plusz – eredeti nevén Észak-Magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál – mára túlnőtt egy egyszerű verseny keretein: igazi szakmai műhellyé vált, ahol a fiatal zenészek nemcsak bemutatkozhatnak, de értékes visszajelzést is kapnak fejlődésükhöz.”

Az Egri borvidék a legfinomabb őszi ízekkel, kiváló borokkal, pincetúrával és mustkóstolóval vár mindenkit. A Szépasszony-völgyben a szüreti hangulatról játékok, családi programok és kézműves vásár gondoskodik. A napot 17 órától 19 óráig a The Feelgood zenekar akusztikus koncertje koronázza meg, garantálva a kellemes hangulatot és kikapcsolódást.

Az Ars Sacra Fesztivál keretében rendezett Nyitott Templomok Napján szeptember 13-án szombaton megnyitja kapuit egy napra az Egri Érseki Palota magánkápolnája. A szent tér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A Palota várja a kedves vendégeket a Herendi Porcelánmanufaktúra "Porcelán nobilis" című tárlatára, amely szeptember 30-ig látható Egerben.

18:30-tól a Zöld Pecsét Kávézó és Borbár különleges estét szervez. Az este folyamán a Deep House, Minimal és Deep Tech, Tech House műfajokban, a legtehetségesebb DJ-k pörgetik a lemezeket, hogy egyedülálló és nemzetközi szintű zenei élményt biztosítsanak. Ez nem csupán egy egyszerű buli! Ha a minőség és a különleges ibizai hangulat a mérvadó, akkor ezt az estét nem hagyhatod ki!

Magyarország 2025. szeptember 8–13. között immár második alkalommal rendezi meg a Hungarian Wine Summit eseménysorozatot. A program keretében szeptember 13-án 10:15-kor 33 nemzetközi ÉTER Plusz borszakértő, nagykereskedő és médiaszakember látogat el a Tóth Ferenc Pincészetbe. A szakemberek Kanadából, Kínából, Németországból, Lengyelországból, Svédországból, Szingapúrból, Angliából és az Egyesült Államokból érkeznek. Közel 1 órát töltenek a pincészetben, ahol lehetőséget kapnak a bemutatkozásra.

Eger ismét rangos esemény helyszíne lesz, itt tartja ünnepi tagfelvételét az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa. Az Európai Borlovagrend egy nemzetközi szervezet, amely a borkultúra értékeinek megőrzését, a bor és a gasztronómia hagyományainak ápolását, valamint a nemzetek közötti barátság erősítését tűzte zászlajára. Az esemény egyik különlegessége, hogy a program során a Szent Korona hiteles másolata is jelen lesz, valamint határainkon túlról – Szlovéniából, a Vajdaságból, Ausztriából, Szlovákiából és Erdélyből – érkeznek borlovagok a városba.

