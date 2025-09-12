szeptember 12., péntek

Mária névnap

Belvárosi Filmpiknik, BSW-koncert, 3D-s barlangok, repülő show és pincetúrák várnak rád Hevesben a hétvégén!

Összegyűjtöttük nektek milyen rendezvények várnak titeket Heves vármegyében ezen a hétvégén. A számos program közt szerepel a Mátrai Szüreti Napok, az ÉTER Plusz Fesztivál és a „Legendák a levegőben” sétarepülő sorozat.

Heol.hu

Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program vár Egerben és környékén! Többek között: jóga és hangfürdő a csillagos égbolt alatt, pincetúrák és mustkóstolás az Egri borvidék kiváló boraival, valamint a „Legendák a levegőben” sétarepülő sorozat sem maradhat ki a programdömpingből.

Makláron rendezik meg a „Legendák a levegőben” sétarepülő sorozatot
Forrás:   Huszár Márk /  Heol.hu

Szeptember 12., péntek

Egerszalók:

  • „Látás-mód” címmel nyílik meg Gyebrovszki Tamás budapesti festőművész kiállítása szeptember 12-én, pénteken 17 órakor az egerszalóki St. Andrea Szőlőbirtok Galériájában.
„Látás-mód” címmel nyílik meg Gyebrovszki Tamás budapesti festőművész kiállítása
Forrás: Beküldött

Bükki Csillagda:

Szeptember 13., szombat

Eger: 

  • 10:30-kor ismét megszólalnak a fiatal zenészek hangszerei Egerben: immár 21. alkalommal kerül megrendezésre az ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztivál, ezúttal a Broadway Monkey színpadán. Jakab Jácint, a fesztivál alapítója és főszervezője elmondta: „Az ÉTER Plusz – eredeti nevén Észak-Magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál – mára túlnőtt egy egyszerű verseny keretein: igazi szakmai műhellyé vált, ahol a fiatal zenészek nemcsak bemutatkozhatnak, de értékes visszajelzést is kapnak fejlődésükhöz.” 
  • Az Egri borvidék a legfinomabb őszi ízekkel, kiváló borokkal, pincetúrával és mustkóstolóval vár mindenkit. A Szépasszony-völgyben a szüreti hangulatról játékok, családi programok és kézműves vásár gondoskodik. A napot 17 órától 19 óráig a The Feelgood zenekar akusztikus koncertje koronázza meg, garantálva a kellemes hangulatot és kikapcsolódást.
  • Az Ars Sacra Fesztivál keretében rendezett Nyitott Templomok Napján szeptember 13-án szombaton megnyitja kapuit egy napra az Egri Érseki Palota magánkápolnája. A szent tér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A Palota várja a kedves vendégeket a Herendi Porcelánmanufaktúra "Porcelán nobilis" című tárlatára, amely szeptember 30-ig látható Egerben. 
  •  18:30-tól a Zöld Pecsét Kávézó és Borbár különleges estét szervez. Az este folyamán a Deep House, Minimal és Deep Tech, Tech House műfajokban, a legtehetségesebb DJ-k pörgetik a lemezeket, hogy egyedülálló és nemzetközi szintű zenei élményt biztosítsanak. Ez nem csupán egy egyszerű buli! Ha a minőség és a különleges ibizai hangulat a mérvadó, akkor ezt az estét nem hagyhatod ki! 
  • Magyarország 2025. szeptember 8–13. között immár második alkalommal rendezi meg a Hungarian Wine Summit eseménysorozatot. A program keretében szeptember 13-án 10:15-kor 33 nemzetközi ÉTER Plusz borszakértő, nagykereskedő és médiaszakember látogat el a Tóth Ferenc Pincészetbe. A szakemberek Kanadából, Kínából, Németországból, Lengyelországból, Svédországból, Szingapúrból, Angliából és az Egyesült Államokból érkeznek. Közel 1 órát töltenek a pincészetben, ahol lehetőséget kapnak a bemutatkozásra.
  • Eger ismét rangos esemény helyszíne lesz, itt tartja ünnepi tagfelvételét az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa. Az Európai Borlovagrend egy nemzetközi szervezet, amely a borkultúra értékeinek megőrzését, a bor és a gasztronómia hagyományainak ápolását, valamint a nemzetek közötti barátság erősítését tűzte zászlajára. Az esemény egyik különlegessége, hogy a program során a Szent Korona hiteles másolata is jelen lesz, valamint határainkon túlról – Szlovéniából, a Vajdaságból, Ausztriából, Szlovákiából és Erdélyből – érkeznek borlovagok a városba.  

Felsőtárkány: 

  • Szombaton egész napos Felsőtárkányi Kincskereső Családi Nap és Piknik vár a Blues Hill Parkban, ahol kirakodóvásár, régiségpiac, bolhapiac, termelői finomságok kínálata között barangolhatsz. A gyerekeket légvár fesztivál és pónilovaglás, a felnőtteket vásári forgatag, motoros találkozó, finom ételek és a gyönyörű természeti környezet várja. A kutyabarát helyszínen minden négylábút szívesen látnak.

Noszvaj:

Kemencés napot tartanak Noszvajon

Szeptember 14., vasárnap

Eger:

  • Délelőtt 10 órától a Kis sziget kávézó és bárban rendezik meg Trashmadonna koncertet. A 80-as 90-es évek kultikus dalait hozzák el nektek elektroakusztikusban "újraöntve". Miközben a kávét szürcsölöd megszólal majd Bowie, U2, Simple Minds, Depeche Mode, Duran Duran vagy a Frankie Goes To Hollywood. 
Az esemény plakátja
Forrás: visiteger.com
  • Szeptember 14-én zarándoklatot szerveznek az Eged-hegyre, a Szent Kereszt templomromhoz, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén. A résztvevők imával és elmélkedéssel idézik fel a több mint 220 éve elhagyott templom szellemiségét, ezzel is folytatva az egykori szent hely hagyományait. Indulás: 13:00-kor az Egervár vasúti megállótól.
Az esemény plakátja
Forrás: visiteger.com

Több napos programok:

Eger:

  • Szeptember 12–én és 13-án, pénteken és szombaton rendezik meg a Belvárosi Filmpikniket, amelynek során négy helyszínen, összesen tíz vetítés közül választhatnak a filmkedvelők. A Széchenyi utcán, az IFI Ház előtti téren, a Foglár utcai lépcsősornál valamint az Eszterházy téren ingyenes szabadtéri vetítések hozzák el a közösségi mozizás élményét, míg az Uránia Moziban a látványos blockbustertől a családi filmen át, a horrorig többféle műfaj is helyet kap. További részleteket ITT találsz. 
  • Orgonakoncertek az Egri Bazilikában minden pénteken, szombaton és vasárnap. 
  • Szeretettel várják a látogatókat az első Egri Ásványbörzére, amely 2025. szeptember 13–14-én (szombat–vasárnap) kerül megrendezésre az Eszterházy Károly Egyetem – Egyetemi Rendezvényközpontjában. A rendezvény különlegessége, hogy Egerben első alkalommal kerül sor interaktív földtudományos programokra, többek között: 3D vetítések különleges barlangokról, őskori kövületek bemutatója és drágakőcsiszolás. 
  • XXV. Egri Régijármű Találkozó és Túra lesz Egerben. 8:30-kor indul Felsőtárkányból a felvonulás.
XXV. Egri Régijármű Találkozó és Túra
Forrás: Facebook

Gyöngyös:

  •  Idén is három napos fesztivállal várja Gyöngyös a bor és a szőlő szerelmeseit 2025. szeptember 12-14. között, ugyanis megrendezik a Mátrai Szüreti Napokat és Fehérbor Fesztivált. A háromnapos rendezvény során több helyszínen zajlanak a koncertek, táncbemutatók, gasztronómiai programok és családi események. Pénteken többek közt a nagyszínpadon 17:00-tól a Bellydance Artistique táncosai lépnek színpadra, majd este Hauber Zsolt és Bonanza Banzai, végül Dirty Barbies koncertezik.
  • Szombaton a Polgármesteri Hivatal udvarában 17:00-kor a Lilin Zenekar, a Családi Intézet udvarában pedig 18:30-tól a Rombus zenél. A színpadon már délután 15:00-tól indulnak a programok: Tomory Gábor Néptánciskola, Black Jam! SE, Beleznay Gasztro Show, majd az esti koncertek: BSW, Petró, és végül Sterbinszky x Mynea. A szombati nap során zajlik a XXVI. Görgényi László Főzőverseny, valamint kezdetét veszi a kétnapos III. Szüreti Kupa a Kömlei Károly Sporttelepen.
  • Vasárnap a Polgármesteri Hivatal udvarában Molnár György Trió koncertje várja az érdeklődőket 17:00-tól, míg a Családi Intézet udvarában 18:00-tól a W&L Acoustic zenél. A színpadon egész délután táncbemutatók követik egymást: Danceland Táncstúdió, Fitt Kriszti Tánciskola, Vicafit – Dance, majd 16:30-kor a Vidróczki Néptáncegyüttes zárja a blokkot. Este a Szüreti Kupa eredményhirdetése után Koós Réka és Peter Šrámek ad koncertet.
Mátrai Szüreti Napokat és Fehérbor Fesztivál
Forrás: Beküldött

Maklár:

 

 

