Lezárás az egri kórházban, betegeket és hozzátartozókat is érint a bejelentés

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Árva-közi portáját (patak parti) 2025.szeptember 8-án hétfőn 9 órától 20 óráig lezárják a forgalom elől, közölte az intézmény. A lezárás oka a Belgyógyászati-Infektológiai Centrum épület tetején található hűtő-fűtő gépészeti rendszer karbantartása, felújítása. A porta lezárása nem befolyásolja a folyamatos és biztonságos betegellátást.

Lezárják a forgalom elől az egri kórház Árva-közi portáját

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Lezárják a forgalom elől a portát, de a beteg szállítása megoldott

Hozzáteszik, gyalogosan az Árva-közi bejáraton lehet közlekedni. A mozgásában korlátozott betegeket autóval a Minaret portán át szállíthatják a hozzátartozók. A tájékozódásban és a betegek szállításában a kórház munkatársai segítenek.

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház köszöni a betegek és a hozzátartozók türelmét, megértését.