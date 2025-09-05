szeptember 5., péntek

Közlekedés

1 órája

Lezárás az egri kórházban, betegeket és hozzátartozókat is érint a bejelentés

Nem árt figyelni annak, aki az egri kórházba érkezik a napokban. Lezárják a forgalom elől az egyik bejáratot.

Heol.hu

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház Árva-közi portáját (patak parti) 2025.szeptember 8-án hétfőn 9 órától 20 óráig lezárják a forgalom elől, közölte az intézmény. A lezárás oka a Belgyógyászati-Infektológiai Centrum épület tetején található hűtő-fűtő gépészeti rendszer karbantartása, felújítása. A porta lezárása nem befolyásolja a folyamatos és biztonságos betegellátást.

Lezárják a forgalom elől az egri kórház Árva-közi portáját
Lezárják a forgalom elől a portát, de a beteg szállítása megoldott

Hozzáteszik, gyalogosan az Árva-közi bejáraton lehet közlekedni. A mozgásában korlátozott betegeket autóval a Minaret portán át szállíthatják a hozzátartozók. A tájékozódásban és a betegek szállításában a kórház munkatársai segítenek.

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház köszöni a betegek és a hozzátartozók türelmét, megértését.

 

 

