Lezártak egy egri utcát, kerülni kell

Építési munkálatok miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani pénteken reggel 8 órától az Egri csillagok utca 14. szám előtt. A lezárás délután 4 óráig tart az önkormányzat híradása szerint. Kérik az arra közlekedő autósokat, hogy időben tervezzék meg útvonalukat, és lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszokat.