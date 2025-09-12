Építkezés
2 órája
Lezártak egy egri utcát, kerülni kell
Építkezés miatt zárnak le egy egri utcát. Egészen délután négyig tart az ideiglenes korlátozás.
Építési munkálatok miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani pénteken reggel 8 órától az Egri csillagok utca 14. szám előtt. A lezárás délután 4 óráig tart az önkormányzat híradása szerint. Kérik az arra közlekedő autósokat, hogy időben tervezzék meg útvonalukat, és lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszokat.
