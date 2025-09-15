szeptember 15., hétfő

Ludason adtak át felújított utat, de itt nem állnak meg

Hamarosan további szakaszokat is felújítanak majd.

Ludason adtak át felújított utat, de itt nem állnak meg

Bekölce és Mikófalva közt 2021-ben újították föl az út nagy részét. A Heves megyei útfelújítások a kimaradt mikófalvi szakasszal kezdődnek.

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Újabb útfelújítás, ezúttal Ludason. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője számolt be közösségi oldalán arról, hogy hivatalosan is átadták a felújított útszakaszt a településen.

– Itt azonban nem állunk meg, hamarosan további szakaszok is megújulnak, hogy még biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés az itt élők számára. A Templom mellett az Ady utca is korszerűbb lesz, nemsokára aláírjuk az autópálya és a vasúti átjáró közti szakaszának felújításáról szóló dokumentumai is – tette hozzá.

 

 

