Ludason adtak át felújított utat, de itt nem állnak meg

Újabb útfelújítás, ezúttal Ludason. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője számolt be közösségi oldalán arról, hogy hivatalosan is átadták a felújított útszakaszt a településen.

– Itt azonban nem állunk meg, hamarosan további szakaszok is megújulnak, hogy még biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés az itt élők számára. A Templom mellett az Ady utca is korszerűbb lesz, nemsokára aláírjuk az autópálya és a vasúti átjáró közti szakaszának felújításáról szóló dokumentumai is – tette hozzá.