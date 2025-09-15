1 órája
Ludason adtak át felújított utat, de itt nem állnak meg
Hamarosan további szakaszokat is felújítanak majd.
Bekölce és Mikófalva közt 2021-ben újították föl az út nagy részét. A Heves megyei útfelújítások a kimaradt mikófalvi szakasszal kezdődnek.
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu
Újabb útfelújítás, ezúttal Ludason. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője számolt be közösségi oldalán arról, hogy hivatalosan is átadták a felújított útszakaszt a településen.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Itt azonban nem állunk meg, hamarosan további szakaszok is megújulnak, hogy még biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés az itt élők számára. A Templom mellett az Ady utca is korszerűbb lesz, nemsokára aláírjuk az autópálya és a vasúti átjáró közti szakaszának felújításáról szóló dokumentumai is – tette hozzá.
Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint