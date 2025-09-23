szeptember 23., kedd

Új korszak az autópályákon: ekkor indulhat az M3-as bővítése

Elindult az ország eddigi legnagyobb közúti infrastruktúra-fejlesztése: bővítik az M1-es autópályát. A program részeként az M3-as sztrádát is szélesítik.

Míg 2010-ben három, ma tíz autópálya éri el az országhatárt, miközben 2010-ben kevesebb mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, ma pedig hosszuk eléri az 1900 kilométert – hangsúlyozta Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára Bicskén, az M1-es autópálya bővítéséről tartott hétfői sajtótájékoztatón, ahol az M3-asról is esett szó, írja az MTI.

Az M3-as autópályát is bővíthetik a következő években Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Nagy Bálint kiemelte, különösen fontosnak tartják a mobilitás fejlesztését, mert nagymértékben hozzájárul a közlekedésbiztonság növeléséhez, erősíti a vidéket, hozzájárul a nemzetgazdaság fejlődéséhez is.

Németh Tamás, az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az ország eddigi legnagyobb közúti infrastruktúrát érintő projektje évtizedekre meghatározza majd a gyorsforgalmi úthálózat fejlődését. Megjegyezte, a munkálatok idején mindvégig biztosítják a kétszer kétsávos forgalmat az autópályán.

Hozzátette, hogy az MKIF Zrt. az M1-es autópálya teljes bővítését saját erőből és hitelből finanszírozza az állammal kötött koncessziós szerződés alapján. A beruházás része egy tízéves programnak, amelyben 2025-34 között az M1-es mellett az M7-es és az M3-as autópályákat is bővítik, illetve 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is építenek.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
