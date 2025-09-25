Dugó
2 órája
Parkolóvá változott az M3-as – kilométereken keresztül áll a kocsisor
Hatvan környékén jelentősen lelassult a forgalom az M3-as autópályán. A terelés megszüntetése miatt kilométeres sor alakult ki.
Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, az 54-es és a 60-as km között, Hatvan térségében terelést bontanak, ott is több kilométeren torlódik a forgalom – számolt be a dugóról az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a csütörtöki reggeli forgalomban jelentős késéseket okozott az M3-as autópályán kialakult torlódás:
Ritka és veszélyes jelenetek játszódtak le az M3-as autópályán, Hatvan keleti lehajtójánál:
Ezt ne hagyja ki!elszabadultak az indulatok
4 órája
Videón az M3-ason történt szégyen: erősre előzte magát a VW-s, megcsinálta a botrányt Hatvannál
Ezt ne hagyja ki!Imposztor
Tegnap, 14:47
Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre