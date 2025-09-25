szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Parkolóvá változott az M3-as – kilométereken keresztül áll a kocsisor

Hatvan környékén jelentősen lelassult a forgalom az M3-as autópályán. A terelés megszüntetése miatt kilométeres sor alakult ki.

Heol.hu

Az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, az 54-es és a 60-as km között, Hatvan térségében terelést bontanak, ott is több kilométeren torlódik a forgalom – számolt be a dugóról az Útinform.

Ismét áll a dugó az M3-ason.
Forrás: Bánkúti Sándor / MW Bulvár

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a csütörtöki reggeli forgalomban jelentős késéseket okozott az M3-as autópályán kialakult torlódás:

Ritka és veszélyes jelenetek játszódtak le az M3-as autópályán, Hatvan keleti lehajtójánál:

 


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
