Torlódás

Mutatjuk melyik szakaszt kerüld el az M3-ason

Az M3-as autópálya és a 3-as főút is túlterhelt a szerda reggeli csúcsban. A sztráda több szakaszán is lassan halad a forgalom.

Erős a forgalom, szakaszos torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítani a Budapest felé vezető utakon: az M3-as autópályán Bag és Gödöllő között, illetve a bevezető szakaszon az M0-s autóúttól kezdődően, a közelben a 3-as főút Gödöllő előtti szakaszán – számolt be a torlódásról az Útinform.

Több helyen akadályba ütközhetünk az M3-ason.
Forrás: MW Archív

Ahogy kedden beszámoltunk róla, szörnyű tragédia történt a 3-as főúton, elhunyt egy sofőr:

 

