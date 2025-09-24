Mutatjuk melyik szakaszt kerüld el az M3-ason

Erős a forgalom, szakaszos torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítani a Budapest felé vezető utakon: az M3-as autópályán Bag és Gödöllő között, illetve a bevezető szakaszon az M0-s autóúttól kezdődően, a közelben a 3-as főút Gödöllő előtti szakaszán – számolt be a torlódásról az Útinform.

Több helyen akadályba ütközhetünk az M3-ason.

Forrás: MW Archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ahogy kedden beszámoltunk róla, szörnyű tragédia történt a 3-as főúton, elhunyt egy sofőr: