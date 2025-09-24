Torlódás
1 órája
Mutatjuk melyik szakaszt kerüld el az M3-ason
Az M3-as autópálya és a 3-as főút is túlterhelt a szerda reggeli csúcsban. A sztráda több szakaszán is lassan halad a forgalom.
Erős a forgalom, szakaszos torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítani a Budapest felé vezető utakon: az M3-as autópályán Bag és Gödöllő között, illetve a bevezető szakaszon az M0-s autóúttól kezdődően, a közelben a 3-as főút Gödöllő előtti szakaszán – számolt be a torlódásról az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ahogy kedden beszámoltunk róla, szörnyű tragédia történt a 3-as főúton, elhunyt egy sofőr:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre