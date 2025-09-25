2 órája
Rossz hír az autósoknak: ismét bedugult az M3-as
A csütörtöki reggeli forgalomban jelentős késéseket okoz az M3-as autópályán kialakult torlódás. Az Útinform friss jelentése alapján Gödöllő és Bag térségében, valamint a bevezető szakaszon is lelassult a haladás.
Az M3-as autópályán Bag és Gödöllő között, illetve a bevezető szakaszon az M0-s autóúttól kezdődően az erős forgalom miatt torlódásra és hosszabb menetidőre kell készülni – számolt be forgalomról az Útinform.
