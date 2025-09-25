szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autópálya

2 órája

Rossz hír az autósoknak: ismét bedugult az M3-as

Címkék#m3#m3 autópálya#Gödöllő

A csütörtöki reggeli forgalomban jelentős késéseket okoz az M3-as autópályán kialakult torlódás. Az Útinform friss jelentése alapján Gödöllő és Bag térségében, valamint a bevezető szakaszon is lelassult a haladás.

Az M3-as autópályán Bag és Gödöllő között, illetve a bevezető szakaszon az M0-s autóúttól kezdődően az erős forgalom miatt torlódásra és hosszabb menetidőre kell készülni – számolt be forgalomról az Útinform.

Erős a forgalom az M3-as autópályán.
Erős a forgalom az M3-as autópályán.
Forrás: MW/Illusztráció

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

Csütörtök reggel karambol történt a 21-es főút M3-as felhajtójánál, egy ember megsérült a balesetben:

Felborult egy autó éjszaka Andornaktályán, mentők is érkeztek a helyszínre:

Ahogy korábban már beszámoltunk róla a napokban halálos baleset történt a 3-as főúton:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu