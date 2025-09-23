Idegeket próbáló reggel az M3-ason, több helyen is torlódásra kell számítani Hevesben

Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok a főváros irányába, az M3-as autópályán Bag és Gödöllő között, illetve a bevezető szakaszon az M0-s autóúttól kezdődően – számolt be a forgalom lassulásról az Útinform.

A terelések miatt már alakulóban a torlódás az M3-ason. Fotó: Huszár Márk

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Több helyen útburkolatot javítanak

Az M3-as autópályán,

Mogyoród és Bag között burkolatjavítási munkákat végeznek. A 23-as és a 35-ös km között, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.

Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon, a 60-as és az 54-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két-két sáv járható.

Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es km között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A Vásárosnamény felé tartók a belső és a szemközti oldal belső sávját használhatják.

A 25-ös főúton,