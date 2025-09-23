Dugó
Idegeket próbáló reggel az M3-ason, több helyen is torlódásra kell számítani Hevesben
Kedd reggel ismét torlódnak a sávok Budapest irányába, az M3-as autópályán és a 25-ös főúton is dolgoznak: burkolatjavítások, sávlezárások és terelések, több helyen jelentős lassulással kell számolni.
Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok a főváros irányába, az M3-as autópályán Bag és Gödöllő között, illetve a bevezető szakaszon az M0-s autóúttól kezdődően – számolt be a forgalom lassulásról az Útinform.
Több helyen útburkolatot javítanak
Az M3-as autópályán,
- Mogyoród és Bag között burkolatjavítási munkákat végeznek. A 23-as és a 35-ös km között, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.
- Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon, a 60-as és az 54-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két-két sáv járható.
- Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es km között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A Vásárosnamény felé tartók a belső és a szemközti oldal belső sávját használhatják.
A 25-ös főúton,
- Eger átkelési szakaszán, a Vörösmarty Mihály úton, a Bethlen Gábor utca kereszteződésében helyreállítják a burkolatot. A 14-es km-nél Felnémet felé csak a belső sáv járható.
- Szentdomonkos térségében, a 47-es és 50-es km között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el.
