Dugó
2 órája
Már több mint 5 kilométeres dugó alakult ki az M3-ason, ismét torlódásra kell számítani
Reggeli csúcsban akadozik a forgalom az M3-as autópályán: a terelések miatt több kilométeres kocsisor torlódott fel Hatvan térségében, valamint Bag és Gödöllő között.
Megnövekedett menetidőre készüljenek az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán kiépített tereléseknél. Hatvan térségében, az 55-ös km előtt 2-3 km-es a kocsisor, Bag és Gödöllő között a kialakult torlódás meghaladta az 5 km-t – számolt be a torlódásról az Útinform.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a vétlen sofőr halt meg az M3-as autópályán történt balesetben:
