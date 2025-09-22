szeptember 22., hétfő

2 órája

Már több mint 5 kilométeres dugó alakult ki az M3-ason, ismét torlódásra kell számítani

Reggeli csúcsban akadozik a forgalom az M3-as autópályán: a terelések miatt több kilométeres kocsisor torlódott fel Hatvan térségében, valamint Bag és Gödöllő között.

Heol.hu

Megnövekedett menetidőre készüljenek az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán kiépített tereléseknél. Hatvan térségében, az 55-ös km előtt 2-3 km-es a kocsisor, Bag és Gödöllő között a kialakult torlódás meghaladta az 5 km-t – számolt be a torlódásról az Útinform.

Ismét áll a dugó az M3-ason.
Ismét áll a dugó az M3-ason.
Forrás: Bánkúti Sándor / MW Bulvár

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a vétlen sofőr halt meg az M3-as autópályán történt balesetben:

 

