Már több mint 5 kilométeres dugó alakult ki az M3-ason, ismét torlódásra kell számítani

Megnövekedett menetidőre készüljenek az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán kiépített tereléseknél. Hatvan térségében, az 55-ös km előtt 2-3 km-es a kocsisor, Bag és Gödöllő között a kialakult torlódás meghaladta az 5 km-t – számolt be a torlódásról az Útinform.

Ismét áll a dugó az M3-ason.

Forrás: Bánkúti Sándor / MW Bulvár

