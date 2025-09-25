2 órája
Videón az M3-ason történt szégyen: erősre előzte magát a VW-s, megcsinálta a botrányt Hatvannál
Ritka és veszélyes jelenetek játszódtak le az M3 autópályán, Hatvan keleti lehajtójánál. Egy Volkswagen autó sofőrje sorozatos szabálytalanságokkal a kamion elé kerül, majd betörte annak ablakát. Vigyázat, felkavaró jelenetsorok következnek!
Egy nem mindennapi felvétel tett közzé a bpiautosok.hu az M3-as autópályáról. Bár a hatvani eset előzményeit nem ismerjük – talán az zavarta a autó sofőrjét, hogy jobbról szabálytalanul nem engedték megelőzni a kamiont –, a videón látható cselekmény minden bizonnyal példaértékű figyelmeztetés: a közutakon semmi keresnivalója nincs az agresszív és szabálytalan magatartásnak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A felvételen jól látszik, hogy a Volkswagen sofőrje sorozatos szabálytalanságokkal a kamion elé kerül, ezzel megállásra kényszerítve a mögötte haladó járműveket.
Ezután odamegy a kamion fülkéjéhez, és egy vascsőnek látszó tárggyal – a bpiautosok.hu információi szerint – betöri az ablakot. A cselekmény után a sofőr elhajtott a helyszínről.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a csütörtöki reggeli forgalomban jelentős késéseket okozott az M3-as autópályán kialakult torlódás:
Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!
Felborult egy autó éjszaka Andornaktályán, mentők is érkeztek
Tragikusan fiatalon hunyt el a gyöngyösi általános iskolai tanító