szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

elszabadultak az indulatok

2 órája

Videón az M3-ason történt szégyen: erősre előzte magát a VW-s, megcsinálta a botrányt Hatvannál

Címkék#vascső#m3#Volkswagen#M3-as autópálya

Ritka és veszélyes jelenetek játszódtak le az M3 autópályán, Hatvan keleti lehajtójánál. Egy Volkswagen autó sofőrje sorozatos szabálytalanságokkal a kamion elé kerül, majd betörte annak ablakát. Vigyázat, felkavaró jelenetsorok következnek!

Heol.hu

Egy nem mindennapi felvétel tett közzé a bpiautosok.hu az M3-as autópályáról. Bár a hatvani eset előzményeit nem ismerjük – talán az zavarta a autó sofőrjét, hogy jobbról szabálytalanul nem engedték megelőzni a kamiont –, a videón látható cselekmény minden bizonnyal példaértékű figyelmeztetés: a közutakon semmi keresnivalója nincs az agresszív és szabálytalan magatartásnak.

Megállította a kamiont az M3-ason, majd odasétált és betörte az ablakát.
Forrás: BpiAutósok.hu/YouTube

A felvételen jól látszik, hogy a Volkswagen sofőrje sorozatos szabálytalanságokkal a kamion elé kerül, ezzel megállásra kényszerítve a mögötte haladó járműveket.

Ezután odamegy a kamion fülkéjéhez, és egy vascsőnek látszó tárggyal – a bpiautosok.hu információi szerint – betöri az ablakot. A cselekmény után a sofőr elhajtott a helyszínről.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a csütörtöki reggeli forgalomban jelentős késéseket okozott az M3-as autópályán kialakult torlódás:

 

 

