Dugó

1 órája

Több kilométeres az autósor az M3-ason kora reggel

Címkék#dugó#MKIF#M3

Erősödik a forgalom kora reggel a sztrádán. Az M3-ason nehezebb a haladás.

Heol.hu

Szerda reggel már több kilométeren át torlódnak a kocsik az autópályán az erősődő forgalom miatt. Az MKIF információi szerint 3 kilométeres sor alakult ki az M3-as bevezető szakaszán egészen Mogyoródig.

Több kilométeres az autósor az M3-ason kora reggel
Forrás: Blikk

Korábban megírtuk, hogy mennyi dolguk volt a tűzoltóknak augusztus utolsó hétvégéjén. Egy árokba csapódott autóhoz is siettek az M3-as autópályára.

 

