Dugó
1 órája
Több kilométeres az autósor az M3-ason kora reggel
Erősödik a forgalom kora reggel a sztrádán. Az M3-ason nehezebb a haladás.
Szerda reggel már több kilométeren át torlódnak a kocsik az autópályán az erősődő forgalom miatt. Az MKIF információi szerint 3 kilométeres sor alakult ki az M3-as bevezető szakaszán egészen Mogyoródig.
