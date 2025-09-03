Szerda reggel már több kilométeren át torlódnak a kocsik az autópályán az erősődő forgalom miatt. Az MKIF információi szerint 3 kilométeres sor alakult ki az M3-as bevezető szakaszán egészen Mogyoródig.

Több kilométeres az autósor az M3-ason kora reggel

Forrás: Blikk

