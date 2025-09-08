szeptember 8., hétfő

Kezdődik az őrület az M3-ason, több kilométeres a torlódás

Nem indult zökkenőmentesen a hétfő reggel a sztrádán. Az M3-as egy szakaszán már 1-2 kilométeres a torlódás.

Heol.hu

A reggeli erős forgalom miatt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gyöngyös térségében, a 79-es kilométerszelvénynél kiépített terelés előtt 1-2 kilométeren torlódnak a járművek a hétfő reggeli órákban - írja az Útinform.

Az M3-as egy szakaszán már 1-2 kilométeres a torlódás.
Forrás:  MTI/Mihádák Zoltán

