Kezdődik az őrület az M3-ason, több kilométeres a torlódás

A reggeli erős forgalom miatt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gyöngyös térségében, a 79-es kilométerszelvénynél kiépített terelés előtt 1-2 kilométeren torlódnak a járművek a hétfő reggeli órákban - írja az Útinform.

Az M3-as egy szakaszán már 1-2 kilométeres a torlódás

Forrás: MTI/Mihádák Zoltán

