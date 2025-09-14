Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a Bag és Kerekharaszt közötti szakaszon a terelésben, a 43-as kilométerél egy műszaki hibás busz vesztegel a külső sávban vasárnap dél körül- írja az Útinform.

Egy hibás busz lassítja a forgalmat az M3-ason

Forrás: Heol.hu

Korábban ennél a kilométerszerelvénynél egy autó csapódott szalagkorlátnak.