Forgalom
1 órája
Egy hibás busz lassítja a forgalmat az M3-ason
Busz vesztegel az autópályán. Az M3-as ezen szakaszán egy baleset is történt vasárnap.
Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a Bag és Kerekharaszt közötti szakaszon a terelésben, a 43-as kilométerél egy műszaki hibás busz vesztegel a külső sávban vasárnap dél körül- írja az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Korábban ennél a kilométerszerelvénynél egy autó csapódott szalagkorlátnak.
