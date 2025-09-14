szeptember 14., vasárnap

Egy hibás busz lassítja a forgalmat az M3-ason

Címkék#M3-as#busz#autópálya

Busz vesztegel az autópályán. Az M3-as ezen szakaszán egy baleset is történt vasárnap.

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a Bag és Kerekharaszt közötti szakaszon a terelésben, a 43-as kilométerél egy műszaki hibás busz vesztegel a külső sávban vasárnap dél körül- írja az Útinform.

Korábban ennél a kilométerszerelvénynél egy autó csapódott szalagkorlátnak.

 

