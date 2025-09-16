1 órája
Óriási torlódással és balesettel indul a keddi nap az M3-ason
Nem indul könnyen a kedd reggel a sztrádán. Az M3-ason torlódás alakult ki, majd baleset történt, ami újabb torlódáshoz vezetett.
Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Bag és Gödöllő térségében, a 39-es és a 30-as kilométerszelvény között, az erős forgalom miatt lassulás, torlódás alakult ki a hétfő reggeli órákban - írja az Útinform.
Az MKIF információi szerint a reggeli erős forgalom miatt 5 kilométeres torlódás alakult ki az M3 főváros felé tartó oldalán, Bag és Gödöllő között. Baleset történt az M3 fővárosi szakaszán, ezért már az M0 becsatlakozásától is torlódik a forgalom.
Megnövekedett menetidővel kell számolni a Budapestre érkező és onnan induló járatoknál a forgalmi torlódások miatt:
- az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bag térségében 20-35 perces - írja a MÁV-csoport honlapja.
Milyen változások várhatóak az M3-ason illetve a 25-ös főúton?
Az M3-as autópályán,
- terelés kiépítés zajlik Gyöngyös térségében. Jelenleg a Budapest felé vezető oldalon van sávelhúzásos terelés, a 71-es és a 77-es kilométerszelvény között a forgalom a külső és leállósávon halad. A mai nap folyamán a Vásárosnamény felé vezető oldalon építik majd ki a terelést.
- a főváros irányába, a 168-as kilométerszelvénynél lévő Oszlári Tisza-hídon dilatációs szerkezetet javítanak, ezért a forgalom csak a belső sávon halad.
A 25-ös főúton,
- Szentdomonkos térségében, a 47-es és 50-es kilométerszelvény között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el.
