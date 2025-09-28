Útfelújítások okozhatnak fennakadásokat Hevesben – az M3-as sem kivétel

Az M3-ason több szakaszon is felújítás zajlik, ami jelentős fennakadásokat okozhat az autósoknak. A Heves vármegyén áthaladó főutakon is torlódásokra, kerülőkre és hosszas várakozásra kell készülni.

Az M3-ason burkolatfelújítási munkákat végeznek

Milyen változások várhatóak az M3-ason?

Az M3-as autópályán,

Mogyoród és Bag között burkolatfelújítási munkákat végeznek. A 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.

Gyöngyös térségében is felújítják a burkolatot a 77-es és a 71-es kilométerszelvény között. A Budapest felé vezető oldalon a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, a Vásárosnamény felé tartók a belső és a szemközti oldal belső sávját használhatják.

Mi a helyzet a Heves vármegyét átszelő főutakon?

A 25-ös főúton, Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerszelvény között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el.

A 23-as főúton, Bátonyterenye közelében, a 2-es kilométerszelvénynél garanciális javítási munka miatt mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani.

Ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát Jármi körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a két kilométeres szakaszon (a 8-as és a 10-es kilométerszelvény között) az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás.

- foglalja össze az Útinform oldala.

