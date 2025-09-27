1 órája
Másfél hónapnyi dugóra készülhetnek az autósok az M3-as ezen szakaszán
Hosszú hetekig nehéz lesz a közlekedés a sztrádán. Az M3-as bizonyos szakaszán komoly korlátozások jönnek.
Egy korábbi baleset nyomán szükséges javítási munkálatok miatt közel másfél hónapig kevesebb sávot lesz járható az M3-as Budapest felé vezető oldalán - szúrta ki a Vezess.hu.
Forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést az M3-ason
Jövő hét hétfőtől, azaz szeptember 29-től várhatóan november 9-ig forgalomkorlátozásra kell számítani az M3-as autópálya bevezető szakaszán a XV. kerületi Kozák téri felüljáró javítása miatt. A centrum irányába nappal a középső sáv zárása mellett, két sávon haladhat a forgalom, míg az esti, éjszakai órákban – 20:00 és 03:00 között – időszakaszosan csak egy sáv lesz járható – közölte a Budapest Közút.
A gyalogos felüljáró javítására azért van szükség, mert egy, a belváros felé haladó kamion 2025. március 8-án nekiütközött a felüljárónak, ami így egy részén megsérült. Az illetékes közútkezelő elővigyázatosságból azonnal lezárta a károsodott szakasz feletti gyalogpálya egy részét, majd statikai vizsgálatot végeztetett a felüljáró állapotával kapcsolatban és előkészítette a helyreállítási terveket - írják.
