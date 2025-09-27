szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Másfél hónapnyi dugóra készülhetnek az autósok az M3-as ezen szakaszán

Címkék#M3-as#forgalomkorlátozás#sávlezárás#baleset

Hosszú hetekig nehéz lesz a közlekedés a sztrádán. Az M3-as bizonyos szakaszán komoly korlátozások jönnek.

Heol.hu

Egy korábbi baleset nyomán szükséges javítási munkálatok miatt közel másfél hónapig kevesebb sávot lesz járható az M3-as Budapest felé vezető oldalán - szúrta ki a Vezess.hu.

Másfél hónapig kevesebb sávot lesz járható az M3-as
Másfél hónapig kevesebb sávot lesz járható az M3-as
Forrás: Boon.hu

Forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést az M3-ason

Jövő hét hétfőtől, azaz szeptember 29-től várhatóan november 9-ig forgalomkorlátozásra kell számítani az M3-as autópálya bevezető szakaszán a XV. kerületi Kozák téri felüljáró javítása miatt. A centrum irányába nappal a középső sáv zárása mellett, két sávon haladhat a forgalom, míg az esti, éjszakai órákban – 20:00 és 03:00 között – időszakaszosan csak egy sáv lesz járható – közölte a Budapest Közút.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyalogos felüljáró javítására azért van szükség, mert egy, a belváros felé haladó kamion 2025. március 8-án nekiütközött a felüljárónak, ami így egy részén megsérült. Az illetékes közútkezelő elővigyázatosságból azonnal lezárta a károsodott szakasz feletti gyalogpálya egy részét, majd statikai vizsgálatot végeztetett a felüljáró állapotával kapcsolatban és előkészítette a helyreállítási terveket - írják.

Súlyos frontális baleset történt szeptember 19-én az M3-ason az M31-es autópálya csomópontjánál. A baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu