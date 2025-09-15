szeptember 15., hétfő

Araszolással indul a hétfő az M3-ason - ez vár a Hevesből ingázókra az utakon

Nem indult zökkenőmentesen a hétfő reggel a sztrádán. Kezd kialakulni a torlódás az M3-ason.

Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, már Bag előttől egészen Gödöllőig, azaz a 45-ös és a 33-as kilométerszelvény között szakaszosan lassulnak, torlódnak a járművek hétfőn reggel - írja az Útinform. 

Kezd kialakulni a torlódás az M3-ason.
A buszközlekedést is érintő 20-30 perccel megnövekedett menetidővel kell számolni az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bag térségében - olvasható a MÁV-csoport oldalán.

Milyen változások várhatóak az M3-ason illetve a 25-ös főúton?

  • Az M3-as autópályán, új terelés épült ki Mogyoród és Bag között, a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv vehető igénybe, így azon az oldalon két szűkített sáv járható. A munkavégzés nem jár pihenőhely vagy csomóponti ág zárással. 
  • Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es  kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik. Irányonként két-két sáv járható.
  • A 25-ös főúton, Eger átkelési szakaszán, a 14-es kilométerszelvénynél, burkolat helyreállítása miatt Felnémet irányába csak a belső sáv járható.

 

 

 

 

