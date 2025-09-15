Araszolással indul a hétfő az M3-ason - ez vár a Hevesből ingázókra az utakon

Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, már Bag előttől egészen Gödöllőig, azaz a 45-ös és a 33-as kilométerszelvény között szakaszosan lassulnak, torlódnak a járművek hétfőn reggel - írja az Útinform.

Kezd kialakulni a torlódás az M3-ason

Forrás: MW

A buszközlekedést is érintő 20-30 perccel megnövekedett menetidővel kell számolni az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bag térségében - olvasható a MÁV-csoport oldalán.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Milyen változások várhatóak az M3-ason illetve a 25-ös főúton?