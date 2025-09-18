szeptember 18., csütörtök

2 órája

Alakul a káosz az M3-ason, több kilométeres a torlódás

Kezdődik az őrület az M3-ason csütörtök délelőtt, több kilométeres a torlódás.

Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a mogyoródi terelt szakaszon több kilométeres szakaszos torlódásra és lassulásra készüljenek csütörtök délelőtt - írja az Útinform. 

Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Milyen változások várhatóak az M3-ason illetve a 25-ös főúton?

Az M3-as autópályán, 
- új terelés épült ki Mogyoród és Bag között, a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv vehető igénybe, így azon az oldalon két szűkített sáv járható. A munkavégzés nem jár pihenőhely vagy csomóponti ág zárással.
- Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es km között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik. Irányonként két-két sáv járható.

- új terelés épült ki Gyöngyös térségében. A Budapest felé vezető oldalon a 71-es és a 77-es kilométerszelvény között sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. Vásárosnamény irányába tartók a belő sávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják. A munkaterülete a külső és leállósáv.
- a főváros irányába, a 168-as kilométerszelvénynél lévő Oszlári Tisza-hídon dilatációs szerkezetet javítanak, ezért a forgalom csak a belső sávon halad.

A 25-ös főúton, 
- Eger átkelési szakaszán, a 14-es kilométerszelvénynél, burkolat helyreállítása miatt Felnémet irányába csak a belső sáv járható.
- Szentdomonkos térségében, a 47-es és 50-es kilométerszelvény között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el.

 

 

