Az M3-asnak is péntek van, a világ összes türelme kevés

A hét utolsó munkanapján erős a forgalom a sztrádán. Az M3-ason több szakaszon torlódás alakult ki.

A bagi és gödöllői terelt szakaszon az erős forgalom miatt torlódásra lehet számítani az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon - írja az Útinform.

Forrás: Szon.hu

A főváros irányába, a Gyöngyös-kelet csomópont közelében lévő terelésnél ugyancsak torlódás alakult ki.

Egy sávot lezártak, 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. A főváros irányába, a Gyöngyös-kelet csomópont közelében lévő terelésnél ugyancsak torlódnak a járművek.

Csütörtökön aszfaltoztak az autópályán, ami miatt szintén torlódás alakult ki.

 

