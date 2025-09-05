2 órája
Az M3-asnak is péntek van, a világ összes türelme kevés
A hét utolsó munkanapján erős a forgalom a sztrádán. Az M3-ason több szakaszon torlódás alakult ki.
A bagi és gödöllői terelt szakaszon az erős forgalom miatt torlódásra lehet számítani az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon - írja az Útinform.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A főváros irányába, a Gyöngyös-kelet csomópont közelében lévő terelésnél ugyancsak torlódás alakult ki.
Az M3-ason kígyózik a kocsisor – több helyen zajlik útjavításNem telik zökkenőmentesen a csütörtök délután a sztrádán. Az M3-ason 3 kilométeres torlódás alakult ki.
Friss:
Egy sávot lezártak, 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. A főváros irányába, a Gyöngyös-kelet csomópont közelében lévő terelésnél ugyancsak torlódnak a járművek.
Csütörtökön aszfaltoztak az autópályán, ami miatt szintén torlódás alakult ki.
A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény
Hatalmas botrány Hevesben, maffiamódszerekkel verték át az embereket – durva, mi lett az otthonfelújítási pénzekkel
Ilyen van? Olyasmi történt az egyik hevesi óvodában, hogy összeverekedtek miatta az anyukák