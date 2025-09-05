A bagi és gödöllői terelt szakaszon az erős forgalom miatt torlódásra lehet számítani az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon - írja az Útinform.

Az M3-asnak is péntek van, a világ összes türelme kevés

Forrás: Szon.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A főváros irányába, a Gyöngyös-kelet csomópont közelében lévő terelésnél ugyancsak torlódás alakult ki.