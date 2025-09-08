2 órája
Kígyózik a kocsisor az M3-ason, mutatjuk milyen forgalomkorlátozásokra számíthatsz
Gödöllő térségében, a hétfő délutáni órákban jelentős torlódás alakult ki a sztrádán. A közlekedőknek érdemes számolniuk a lassabb haladással az M3-ason.
Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében terelést építenek ki. A 28-as kilométerszelvény mögött több kilométeres torlódás alakult ki hétfőn délután - írja az Útinform.
Forgalomkorlátozások az M3-ason
Az M3-as autópályán,
- Vásárosnamény felé Bag térségében, aszfaltoznak. A 38-as és a 45-ös kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.
- Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik. Irányonként két-két sáv járható.
- aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon Gyöngyös térségében, a 78-as kilométerszelvénynél, a Gyöngyös-kelet csomópontot lezárták, ott sem le-, sem felhajtani nem lehet. A csomópont közelében a külső sávot, illetve a gyorsító és a lassító sávot is lezárták.
Korábban megírtuk, hogy a reggel is döcögősen indult az M3-ason Gyöngyös térségében, a 79-es kilométerszelvénynél.
Hétfőn délelőtt szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya 87-es kilométerszelvényénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében.