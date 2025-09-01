43 perce
Sávot zárnak az M3-ason, mutatjuk merre várható torlódás
Az M3-as autópályán hétfő délelőtt sávlezárás lassítja a forgalmat Bag és Gödöllő között, a Budapest felé vezető oldalon torlódásra kell számítani.
Munkálatok folynak az autópályán hétfő délelőtt. Az Útinform szerint az M3-as autópályán sávlezárásra, ebből kifolyólag pedig torlódásra is lehet számítani.
Mint írják, a Budapest felé vezető oldalon, Bag és Gödöllő, azaz a 36-os és a 33-as kilométer között kell óvatosnak lenni a forgalom növekedése miatt.
Vasárnap arról írtunk, hogy három gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 46-os és 47-es kilométerszelvénye között, amiben többen is megsérültek.
