szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autópálya

43 perce

Sávot zárnak az M3-ason, mutatjuk merre várható torlódás

Címkék#dugó#m3-as#sávlezárás

Az M3-as autópályán hétfő délelőtt sávlezárás lassítja a forgalmat Bag és Gödöllő között, a Budapest felé vezető oldalon torlódásra kell számítani.

Heol.hu

Munkálatok folynak az autópályán hétfő délelőtt.  Az Útinform szerint az M3-as autópályán sávlezárásra, ebből kifolyólag pedig torlódásra is lehet számítani.

Sávot zárnak az M3-ason, mutatjuk merre várható torlódás
Forrás: Magyar Építők

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írják, a Budapest felé vezető oldalon, Bag és Gödöllő, azaz a 36-os és a 33-as kilométer között kell óvatosnak lenni a forgalom növekedése miatt.

Vasárnap arról írtunk, hogy három gépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya 46-os és 47-es kilométerszelvénye között, amiben többen is megsérültek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu