Munkálatok folynak az autópályán hétfő délelőtt. Az Útinform szerint az M3-as autópályán sávlezárásra, ebből kifolyólag pedig torlódásra is lehet számítani.

Sávot zárnak az M3-ason, mutatjuk merre várható torlódás

Forrás: Magyar Építők

Mint írják, a Budapest felé vezető oldalon, Bag és Gödöllő, azaz a 36-os és a 33-as kilométer között kell óvatosnak lenni a forgalom növekedése miatt.